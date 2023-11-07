За ночь враг трижды атаковал Днепропетровщину: поврежден храм, есть пострадавший

Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.

За ночь они трижды били по Никопольщине из тяжелой артиллерии.

В Никополе пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома.

Кроме того, в результате обстрела повреждены храм, 7 частных домов, хозяйственное сооружение, 2 авто, линия электропередач и газопроводы.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Также под удар попали Марганецкая и Червоногригоровская громады. Там никто не пострадал.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

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