За ночь враг трижды атаковал Днепропетровщину: поврежден храм, есть пострадавший

За ночь они трижды били по Никопольщине из тяжелой артиллерии.
В Никополе пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома.
Кроме того, в результате обстрела повреждены храм, 7 частных домов, хозяйственное сооружение, 2 авто, линия электропередач и газопроводы.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Также под удар попали Марганецкая и Червоногригоровская громады. Там никто не пострадал.
Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!
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