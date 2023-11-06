В Никополе автобус влетел в частный дом

В Никополе на Днепропетровщине автобус влетел в частный дом.

Авария произошла 6 ноября около 16:37, сообщили в ГСЧС.

На улице Патриотов Украины в Никополе автобус врезался в частный дом. Предварительно водитель не справился с управлением и влетел в здание.

Приехав на вызов, спасатели деблокировали 39-летнего водителя из изуродованного автобуса. В настоящее время водитель в медучреждении, его лечением занимаются медики. Владельцы дома не пострадали. Частично обрушилась одна из опорных стен здания.

Пассажиров на момент ДТП в салоне не было.

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