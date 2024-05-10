В Днепре автовокзал просит жителей о помощи после обстрелов

В результате обстрелов автовокзал в Днепре очень пострадал и нуждается в помощи в восстановлении.

19 апреля оккупанты повредили днепровский автовокзал третий раз за все время войны. Взрывная волна повредила фасады и выбила окна. Предприятие не может полностью покрыть расходы на восстановление и просит неравнодушных принять участие в сборе средств.

Об этом сообщил глава Профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепропетровской области Михаил Тонконогогий.

“И архитектура и функционал крупнейшего в Украине легального автовокзала, к сожалению, получила сильные повреждения. Предприятие само не в состоянии покрыть все расходы на восстановление. Поэтому они создали банку и просят всех неравнодушных присоединиться небольшой копейкой к процессу восстановления”, — написал Михаил Тонконогий.



Присоединиться к сбору можно по ссылке на банку Монобанка.

Также Михаил Тонконогий анонсировал благотворительное мероприятие на парковке вокзала, чтобы помочь ВСУ.

“А мы готовим благотворительное мероприятие на парковке вокзала, чтобы помочь восстановить, и передать в ВСУ один из разбитых ракетным ударом автобусов. Анонс уже вскоре”, — рассказал Михаил Тонконогий.

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