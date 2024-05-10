В Днепре автовокзал просит жителей о помощи после обстрелов

19 апреля оккупанты повредили днепровский автовокзал третий раз за все время войны. Взрывная волна повредила фасады и выбила окна. Предприятие не может полностью покрыть расходы на восстановление и просит неравнодушных принять участие в сборе средств.
Об этом сообщил глава Профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепропетровской области Михаил Тонконогогий.
“И архитектура и функционал крупнейшего в Украине легального автовокзала, к сожалению, получила сильные повреждения. Предприятие само не в состоянии покрыть все расходы на восстановление. Поэтому они создали банку и просят всех неравнодушных присоединиться небольшой копейкой к процессу восстановления”, — написал Михаил Тонконогий.
Присоединиться к сбору можно по ссылке на банку Монобанка.
Также Михаил Тонконогий анонсировал благотворительное мероприятие на парковке вокзала, чтобы помочь ВСУ.
Гончар Вірсавія
“А мы готовим благотворительное мероприятие на парковке вокзала, чтобы помочь восстановить, и передать в ВСУ один из разбитых ракетным ударом автобусов. Анонс уже вскоре”, — рассказал Михаил Тонконогий.
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