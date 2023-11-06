В небе над Днепром сотни птиц, курлыкая, опаздывали в теплые края (ФОТО)

В небе над Днепром зафиксировали стаи гусей, летевших в теплые края.

Конечно, птицы направляются в теплые края каждую осень и этим никого не удивишь, но этот процесс невероятно завораживающий, отмечают днепряне.

В этом году они немного опоздали, ведь обычно пик их миграции приходится на конец октября.

Аисты улетают в теплые края… Дай Бог, чтобы они вернулись в свободную страну, без войны, — отмечает господин Роман в сообществе «Типичный Тополь».

Птицы громко курлыкая летели в теплые края группками.

Как отметили в комментариях, это не аисты, а гуси. Не обошлось и без упоминаний о биологическом оружии, которым нас пугали русские, и над которыми мы все дружно смеемся.

Это наши дроны в Крым улетели. Десант высаживать…. Только никому…тайная разработка, следующая партия через неделю на Кремль, — отмечает Юлия.

Как бы там ни было, но явление хоть и не редкое, но интересное.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: