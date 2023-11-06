У небі над Дніпром сотні птахів, курличучи, запізнювалися у вирій (ФОТО)

Звичайно, птахи прямують у вирій кожної осені і цим нікого не здивуєш, але цей процес неймовірно заворожливий, зазначають дніпряни.
Цього року вони трохи спізнилися, адже зазвичай пік їхньої міграції припадає на кінець жовтня.
Лелеки відлітають у теплі краї… Дай Боже, щоб вони повернулись у вільну країну, без війни, – зазначає пан Роман у спільноті “Типовий Тополь”.
Птахи гучно курличучи летіли у вирій групками.
Як зазначили у коментарях, це не лелеки, а гуси. Не обійшлося і без згадок про біологічну зброю, якою нас лякали росіяни, і з яких ми всі дружно сміємося.
Це наші дрони на Крим полетіли. Десант висаджувати…. Тільки нікому…таємна розробка, наступна партія через тиждень на Кремль, – зазначає пані Юлія.
Хай там як, але явище хоч і не рідкісне, але цікаве.
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