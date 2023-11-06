Жителей Днепра призывают следить за цветом газа: в чем дело

Газ не зря называют голубым топливом, ведь если с его снабжением все нормально, он будет синего цвета. Как отметили в Нафтогазе, покраснение пламени зависит не от качества энергоносителя, а свидетельствует о проблемах.
«Существует распространенный миф, что газ плохого качества горит не голубым, а желтым или красным пламенем. На самом деле к качеству газа это явление не имеет никакого отношения. Желтые и красные оттенки пламени свидетельствуют лишь о том, что на горелку газового прибора поступает недостаточно воздуха и газ сгорает не полностью», – объяснили в «Нафтогазе».
Газ может покраснеть по нескольким причинам:
В Нафтогазе отмечают, что нужно обращаться к газовикам, если в течение длительного времени пламя в конфорке краснеет.
«Итак, первое, что вы должны сделать, когда видите отличный от голубого цвет горения в ваших газовых приборах – обратиться в службу газа», – отмечается в сообщении.
За низкое давление отвечают облгазы, ремонтирующие оборудование, если есть проблемы с распределительными сетями.
В то же время, не нужно пытаться выявить причину самостоятельно. Вмешательство в работу газовых приборов может привести к утечке голубого топлива и привести к трагическим последствиям.
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