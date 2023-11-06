У Нікополі автобус влетів у приватний будинок

Аварія сталася 6 листопада близько 16:37, повідомили в ДСНС.
На вулиці Патріотів України у Нікополі автобус врізався у приватний будинок. Попередньо водій не впорався з керуванням та влетів у будівлю.
Приїхавши на виклик, рятувальники деблокували 39-річного водія з понівеченого автобуса. Наразі кермувальник у медзакладі, його лікуванням займаються медики. Власники будинку не постраждали. Частково обвалилася одна з опорних стін будівлі.
Пасажирів на момент ДТП у салоні не було.
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