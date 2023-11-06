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У Нікополі автобус влетів у приватний будинок

Сьогодні 19:09
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У Нікополі на Дніпропетровщині автобус влетів у приватний будинок.

Новости Днепра про У Нікополі автобус влетів у приватний будинок

Аварія сталася 6 листопада близько 16:37, повідомили в ДСНС.

На вулиці Патріотів України у Нікополі автобус врізався у приватний будинок. Попередньо водій не впорався з керуванням та влетів у будівлю. 

Приїхавши на виклик, рятувальники деблокували 39-річного водія з понівеченого автобуса. Наразі кермувальник у медзакладі, його лікуванням займаються медики. Власники будинку не постраждали. Частково обвалилася одна з опорних стін будівлі. 

Пасажирів на момент ДТП у салоні не було. 

Новости Днепра про У Нікополі автобус влетів у приватний будинок

Новости Днепра про У Нікополі автобус влетів у приватний будинок

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