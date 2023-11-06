Мешканців Дніпра закликають слідкувати за кольором газу: у чому річ - Днепр Инфо
Мешканців Дніпра закликають слідкувати за кольором газу: у чому річ
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Сегодня 21:34

Дніпрян закликають слідкувати за кольором газу.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра закликають слідкувати за кольором газу: у чому річ

Газ не дарма називають блакитним паливом, адже якщо з його постачанням все нормально, він буде синього кольору. Як зазначили в Нафтогазі, почервоніння полум’я залежить не від якості енергоносія, а свідчить про проблеми.

“Існує поширений міф, що газ поганої якості горить не блакитним, а жовтим чи червоним полумʼям. Насправді до якості газу це явище не має жодного стосунку. Жовті та червоні відтінки полумʼя свідчать лише про те, що на пальник газового приладу надходить недостатньо повітря і газ згорає не повністю”, – пояснили в “Нафтогазі”.

Газ може почервоніти з кількох причин:

  • неправильне регулювання подачі повітря в пальник
  • забруднення сопла пальника
  • недостатня кількість кисню в приміщенні
  • недостатній тиск.

У Нафтогазі наголошують на тому, що треба звертатися до газовиків, якщо упродовж тривалого часу полум’я у конфорці червоніє. 

“Отже, перше, що ви маєте зробити, коли бачите відмінний від блакитного колір горіння у ваших газових приладах – звернутися до служби газу”, – наголошується в повідомленні.

За низький тиск відповідають облгази, які ремонтують обладнання, якщо є проблеми з розподільними мережами. 

Водночас не треба намагатися виявити причину самостійно. Втручання в роботу газових приладів може спричинити витік блакитного палива та призвести до трагічних наслідків. 

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Новости Днепра про Мешканців Дніпра закликають слідкувати за кольором газу: у чому річУкраїнська

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