Пішов з дому та не повернувся: на Дніпропетровщині поліцейські розшукують 16-річного хлопця

Криворізькі поліцейські розшукують 16-річного Максима Семенова.
6 листопада хлопець вийшов з дому та до теперішнього часу не повернувся.
Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 170-175 см, худорлявої статури, чорне волосся, зачіска каре.
Був одягнений: чорну куртку та кофту з капюшоном, сині джинси, чорні черевики.
Якщо ви бачили цього хлопця чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 096-119-58-30 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
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