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Мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне та стихійне метеоявище

Сьогодні 09:56
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Будьте обережні!

Новости Днепра про Мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне та стихійне метеоявище

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечне та стихійне метеорологічне явище: 13-15 травня на території Дніпропетровської області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Про це йдеться на сторінці центру у Facebook.

Будь ласка, у ці дні будьте обережні з вогнем!

Новости Днепра про Мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне та стихійне метеоявище

Зазначимо, сьогодні, за прогнозом синоптиків, у Дніпрі та області очікується мінлива хмарність. У другій половині дня – невеликий дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура по області 12-17°С, у Дніпрі 13-15°С.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на території підприємства спалахнула масштабна пожежа: подробиці від ДСНС (ФОТО).

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Новости Днепра про Мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне та стихійне метеоявищеУкраїнська

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