Смерть мобілізованого в ТЦК Кривого Рогу: за якими статтями розслідує справу ДБР

У ДБР повідомили, за якими статтями розглядають справу.

Державне бюро розслідувань розпочало слідство за фактом смерті мобілізованого в ТЦК Кривого Рогу, яке сталося 5 травня, пише Суспільне.

Наразі детективи ДБР розглядають справу за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану.

А поліція веде розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Наразі слідчі проводять необхідні експертні дослідження.

Смерть мобілізованого в ТЦК Кривого Рогу – що відомо

Про смерть загиблого мобілізованого стало відомо 5 травня. Чоловік, який прибув до ТЦК і мав потім відправитися на навчання, раптово помер. У Саксаганському територіальному центрі комплектування та соцпідтримки у Кривому Розі наступного дня повідомили, що смерть чоловіка настала через різке погіршення стану здоров’я, що супроводжувалося ознаками епілептичного нападу.

Водночас у прокуратурі після цього заявили, що смерть чоловіка у Саксаганському ТЦК розслідують як перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Родичі загиблого стверджують, що чоловік не мав проблем зі здоров’ям. Мама мобілізованого бачила сина за 15 хвилин до його смерті. Згодом рідних пустили у морг, де вони оглянули тіло померлого та знайшли на ньому синці.

Сестра та мама підозрюють, що їхнього родича могли побити і це стало причиною смерті.

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