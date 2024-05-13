У Дніпрі на ж/м Придніпровськ діти підпалили дах магазину

У Придніпровську діти підпалили дах магазину.

На ж/м Придніпровський двоє дітей влаштували підпал даху магазину. Як повідомляють очевидці, це трапилося минулої п’ятниці, 10 травня, орієнтовно об 19:30.

Двоє хлопців, яким на вид років 10, підпалили дах меблевого магазину. На відео, яке оприлюднили у Facebook місцеві жителі, видно, що діти запалили багаття в кутку, після чого втекли з місця події. Небайдужі містяни, побачивши дим, встигли вчасно викликати рятувальників.

Як розповіла речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник, повідомлення про задимлення на даху магазину надходило до екстрених служб. На місці працювали представники ДСНС, за вказаним фактом триває перевірка.

Місцеві жителі закликають батьків поговорити зі своїми дітьми, аби ті розуміли серйозність своїх дій.

Нагадаємо, у Дніпрі на території підприємства, а саме деревообробного цеху, спалахнула масштабна пожежа – подробиці від ДСНС.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: