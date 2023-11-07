Ушел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине полицейские разыскивают 16-летнего парня

Нужна ваша помощь!

Криворожские полицейские разыскивают 16-летнего Максима Семенова.

6 ноября он вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, черные волосы, прическа каре.

Был одет: черная куртка и кофта с капюшоном, синие джинсы, черные ботинки.

Если вы видели этого парня или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 096-119-58-30 или 102.

Важна любая информация!

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