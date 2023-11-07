Ушел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине полицейские разыскивают 16-летнего парня

Криворожские полицейские разыскивают 16-летнего Максима Семенова.
6 ноября он вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, черные волосы, прическа каре.
Был одет: черная куртка и кофта с капюшоном, синие джинсы, черные ботинки.
Если вы видели этого парня или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 096-119-58-30 или 102.
Важна любая информация!
Читайте также:
Автор:
В воскресенье, 5 ноября, в Шевченковском районе патрульные остановили автомобиль…
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.
В Никополе на Днепропетровщине автобус влетел в частный дом.
В воскресенье, 5 ноября, в Шевченковском районе патрульные остановили автомобиль Volkswagen.
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
Защитники неба во время последней тревоги сбили вражеский "шахед".
Днепрян призывают следить за цветом газа.
Погиб помощник Валерия Залужного Геннадий Частяков.
В небе над Днепром зафиксировали стаи гусей, летевших в теплые края.
В Никополе на Днепропетровщине автобус влетел в частный дом.
В Кривом Роге тушили пожар в офисном помещении.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!