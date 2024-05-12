У Дніпрі біля Краснопільского кладовища Subaru збив бабусю

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний“.
Спочатку була інформація про загибель бабусі, але згодом виявилося що жінка вціліла.
Стареньку у важкому стані ушпиталили до лікарні.
Інцидент трапився на вулиці Новошкільна, у напрямку Криворізького шосе.
На місці працюють слідчі, вони з’ясовують деталі аварії.
Сьогодні в Дніпрі багато людей вирішили відвідати кладовище на поминальні дні. На місцях чергують патрульні поліцейські, які слідкують за дотриманням порядку.
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