У Дніпрі анонсували останню робочу суботу у ботсаду: коли можна подивитися на рідкісні рослини

11 листопада ботанічний сад ДНУ відчинить свої двері для дніпрян та гостей міста – це буде остання робоча субота цієї осені.
Про це повідомили на сторінці ботсаду у ФБ.
Зазначається, що на відвідувачів очікують екскурсії садом, відвідування експозиційної оранжереї, а також кожен охочий зможе придбати рідкісні рослини зі знижкою – до 35%.
Також на вас чекатимуть нові фотозони та традиційне пригощання чаєм з трав, вирощених у ботсаду, – йдеться у повідомленні.
У суботу ботанічний сад буде відкритий з 10:00 до 15:00. Вхід з вул. Бронетанкова, 1а.
Вартість вхідних квитків:
Зазначається, що пільги надаються вимушеним переселенцям та їхніх дітям за умов пред’явлення посвідчення. Вартість екскурсії садом та відвідування експозиційної оранжереї оплачуються окремо. Усі види квитків можна придбати в касі на вході в ботанічний сад.
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