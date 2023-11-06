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  • У Дніпрі анонсували останню робочу суботу у ботсаду: коли можна подивитися на рідкісні рослини

У Дніпрі анонсували останню робочу суботу у ботсаду: коли можна подивитися на рідкісні рослини

Сьогодні 12:58
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Це буде остання робоча субота цієї осені!

Новости Днепра про У Дніпрі анонсували останню робочу суботу у ботсаду: коли можна подивитися на рідкісні рослини

11 листопада ботанічний сад ДНУ відчинить свої двері для дніпрян та гостей міста – це буде остання робоча субота цієї осені.

Про це повідомили на сторінці ботсаду у ФБ. 

Зазначається, що на відвідувачів очікують екскурсії садом, відвідування експозиційної оранжереї, а також кожен охочий зможе придбати рідкісні рослини зі знижкою – до 35%.

Також на вас чекатимуть нові фотозони та традиційне пригощання чаєм з трав, вирощених у ботсаду, – йдеться у повідомленні.

У суботу ботанічний сад буде відкритий з 10:00 до 15:00. Вхід з вул. Бронетанкова, 1а.

Вартість вхідних квитків:

  • для дорослих: повний 45 грн, пільговий 15 грн;
  • для дітей 7-14 років: повний 15 грн, пільговий 9 грн;
  • діти до 7 років безкоштовно.

Зазначається, що пільги надаються вимушеним переселенцям та їхніх дітям за умов пред’явлення посвідчення. Вартість екскурсії садом та відвідування експозиційної оранжереї оплачуються окремо. Усі види квитків можна придбати в касі на вході в ботанічний сад.

Новости Днепра про У Дніпрі анонсували останню робочу суботу у ботсаду: коли можна подивитися на рідкісні рослини

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Новости Днепра про У Дніпрі анонсували останню робочу суботу у ботсаду: коли можна подивитися на рідкісні рослиниУкраїнська

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