Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Загибель помічника Залужного: які версії розглядає ДБР

Сьогодні 15:34
просмотров

Увечері 6 листопада під Києвом від підриву гранати загинув 39-річний майор Геннадій Частяков – помічник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Новости Днепра про Загибель помічника Залужного: які версії розглядає ДБР

Вибуховий пристрій був в одному з подарунків до дня народження, який в цей день відзначав загиблий.

7 листопада справу скерували до Державного бюро розслідувань. Стало відомо, які версії щодо загибелі Частякова розглядає Бюро.

Як розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, наразі головною версією причини загибелі помічника Залужного розглядають нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами.

За версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм, – зазначила вона.

Сапьян додала, що у кримінальному провадженні також розглядаються інші можливі версії:

  • вбивство на замовлення спецслужб рф;
  • вбивство на ґрунті неприязних відносин;
  • спроба вбивства спецслужбами рф іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.

Досудове слідство триває, працівники Бюро встановлюють усі факти, пов’язані з трагічною подією.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у МВС оприлюднили нові дані щодо загибелі помічника Залужного.

Читайте також:

Новости Днепра про Загибель помічника Залужного: які версії розглядає ДБРУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

В Україні вдевʼяте продовжили воєнний стан та мобілізацію: до якого числа
новини України
Сьогодні 13:07
В Україні вдевʼяте продовжили воєнний стан та мобілізацію: до якого числа

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили на 90…

В Україні зафіксували перший випадок нового небезпечного штаму COVID-19: його симптоми
Новини Дніпра
Сьогодні 11:00
В Україні зафіксували перший випадок нового небезпечного штаму COVID-19: його симптоми

Уже кілька місяців Європою шириться новий небезпечний штам коронавірусу –…

У МВС оприлюднили нові дані щодо загибелі помічника Залужного
новини України
Вчора 07:25
У МВС оприлюднили нові дані щодо загибелі помічника Залужного

Увечері 6 листопада у ЗМІ з’явилася інформація про смерть помічника…

Спрацював вибуховий пристрій у подарунку: загинув помічник Залужного
новини України
06.11.2023 20:46
Спрацював вибуховий пристрій у подарунку: загинув помічник Залужного

Загинув помічник Валерія Залужного Геннадій Частяков.

Наверх