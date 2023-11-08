Загибель помічника Залужного: які версії розглядає ДБР

Увечері 6 листопада під Києвом від підриву гранати загинув 39-річний майор Геннадій Частяков – помічник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Вибуховий пристрій був в одному з подарунків до дня народження, який в цей день відзначав загиблий.

7 листопада справу скерували до Державного бюро розслідувань. Стало відомо, які версії щодо загибелі Частякова розглядає Бюро.

Як розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, наразі головною версією причини загибелі помічника Залужного розглядають нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами.

За версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм, – зазначила вона.

Сапьян додала, що у кримінальному провадженні також розглядаються інші можливі версії:

вбивство на замовлення спецслужб рф;

вбивство на ґрунті неприязних відносин;

спроба вбивства спецслужбами рф іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.

Досудове слідство триває, працівники Бюро встановлюють усі факти, пов’язані з трагічною подією.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у МВС оприлюднили нові дані щодо загибелі помічника Залужного.

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