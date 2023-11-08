Загибель помічника Залужного: які версії розглядає ДБР

Вибуховий пристрій був в одному з подарунків до дня народження, який в цей день відзначав загиблий.
7 листопада справу скерували до Державного бюро розслідувань. Стало відомо, які версії щодо загибелі Частякова розглядає Бюро.
Як розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, наразі головною версією причини загибелі помічника Залужного розглядають нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами.
За версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм, – зазначила вона.
Сапьян додала, що у кримінальному провадженні також розглядаються інші можливі версії:
Досудове слідство триває, працівники Бюро встановлюють усі факти, пов’язані з трагічною подією.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у МВС оприлюднили нові дані щодо загибелі помічника Залужного.
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