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  • Второй раз за неделю: в Днепровском районе зафиксировали вспышку африканской чумы

Второй раз за неделю: в Днепровском районе зафиксировали вспышку африканской чумы

Сегодня 19:22
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В Днепровском районе на частной ферме зафиксирована вспышка чумы свиней.

Новости Днепра про Второй раз за неделю: в Днепровском районе зафиксировали вспышку африканской чумы

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

До этого случаи заболевания африканской чумой свиней фиксировали в Петропавловке Синельниковского района. Тогда инфицированное поголовье было обнаружено на двух объектах в частном секторе. Это произошло 2 ноября. Специалисты уже провели необходимые эпидемиологические мероприятия.

6 ноября очередную вспышку зафиксировали на территории частной фермы в селе Новониколаевка Днепровского района. В ходе лабораторного исследования материалов, отобранных у умершего животного, был обнаружен возбудитель африканской чумы свиней.

Специалисты уже определили очаг и обозначили трехкилометровую зону защиты и двухкилометровую зону надзора.

Карантинные ограничения, введенные в инфицированных объектах и неблагополучном пункте, будут действовать в течение 40 дней после выполнения Плана мер по ликвидации заболевания африканской чумой свиней.

Для справки:

— африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней;

— для человека вирус опасности не несет;

– заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, механически (продукты перемещаются транспортными средствами при перемещении людей);

– вакцины от заболевания нет;

— почти все поголовье больных свиней гибнет.

Специалисты призывают сообщать об обнаружении больного поголовья в управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области по телефону 099 723 16 99

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