Второй раз за неделю: в Днепровском районе зафиксировали вспышку африканской чумы

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.
До этого случаи заболевания африканской чумой свиней фиксировали в Петропавловке Синельниковского района. Тогда инфицированное поголовье было обнаружено на двух объектах в частном секторе. Это произошло 2 ноября. Специалисты уже провели необходимые эпидемиологические мероприятия.
6 ноября очередную вспышку зафиксировали на территории частной фермы в селе Новониколаевка Днепровского района. В ходе лабораторного исследования материалов, отобранных у умершего животного, был обнаружен возбудитель африканской чумы свиней.
Специалисты уже определили очаг и обозначили трехкилометровую зону защиты и двухкилометровую зону надзора.
Карантинные ограничения, введенные в инфицированных объектах и неблагополучном пункте, будут действовать в течение 40 дней после выполнения Плана мер по ликвидации заболевания африканской чумой свиней.
Для справки:
— африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней;
— для человека вирус опасности не несет;
– заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, механически (продукты перемещаются транспортными средствами при перемещении людей);
– вакцины от заболевания нет;
— почти все поголовье больных свиней гибнет.
Специалисты призывают сообщать об обнаружении больного поголовья в управление Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области по телефону 099 723 16 99
Читайте также:
Автор:
В Днепре на 9 ноября запланировано большое отключение света.
Ребенка забрали у родителей, которые держали свою дочь в антисанитарии.
Подростка госпитализировали в больницу.
Жители Днепра могут сделать некоторые обследования бесплатно. При этом больной…
В Днепре на 9 ноября запланировано большое отключение света.
Ребенка забрали у родителей, которые держали свою дочь в антисанитарии.
Подростка госпитализировали в больницу.
Жители Днепра могут сделать некоторые обследования бесплатно. При этом больной сам может выбрать место, где будет проводить процедуру. Главное, чтобы это медучреждение имело контракт с Национальной службой здоровья Украины и в нем было необходимое оборудование для проведения обследования.
В Днепре на модульных укрытиях появились таблички.
Этот парк очень любят жители и гости Днепра.
В Каменском травмировалась женщина, месившая тесто в хлебопекарне.
Мужчину задержали.
В Днепре сеть ресторанов быстрого питания открыла еще одну точку.
Практически каждую ночь агрессор направляет на нашу область и город Днепр беспилотники и ракеты. Аналогичная ситуация по всей Украине. Массовых обстрелов ракетами, как это было прошлой осенью пока нет, но в ГУР МО предупреждают, что враг накопил достаточно количество ракет,…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!