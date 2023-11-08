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В Днепропетровской области высадили 12 старинных сортов деревьев из Европы

Сегодня 22:01
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Деревья планируют высадить не только в Днепропетровской области.

Новости Днепра про В Днепропетровской области высадили 12 старинных сортов деревьев из Европы

Фруктовый сад высадили в селе Александровка на Днепропетровщине. Волонтеры из Германии вместе с местными высадили 12 старинных сортов плодовых деревьев. Саженцы привезли из трех европейских городов в Германии, Польше и Чехии.

Это яблоки, сливы и вишни. В основном это сорта, которым больше ста лет, — говорит он.

Новости Днепра про В Днепропетровской области высадили 12 старинных сортов деревьев из Европы

Место высадки выбрали не случайно, рассказывает «Суспільному» местная жительница Светлана Шмилева. По происхождению женщина немка, но 12 лет назад переехала в Александровку. Говорит, 1861 здесь основали немецкую колонию Биллерфельд.

«Сейчас община села намерена — возродить это имя, немецкие корни, поэтому мы закладываем этот парк», — говорит она.

Местные подарили волонтерам украинские растения и деревья – калину и яблоню сорта Семеренко.

Акцию организовал волонтер из Германии Ронни Бьюме, более 10 лет занимающийся садоводством. В это время он начал процесс обмена деревьями между странами Европы.

«У нас есть идея таким образом сделать связь, соединить растениями и деревьями наши регионы. Для нас Украина – это важная часть Европы. Мы хотим найти в Чехии и Польше партнеров, которые нам будут помогать», – говорит Ронни.

12 деревьев также взорвали в Хмельницкой области. Ронни говорит: планируют реализовать проект и в других городах Украины.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области высадили 12 старинных сортов деревьев из ЕвропыУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области высадили 12 старинных сортов деревьев из ЕвропыРусский

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