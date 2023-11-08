В Днепропетровской области высадили 12 старинных сортов деревьев из Европы

Фруктовый сад высадили в селе Александровка на Днепропетровщине. Волонтеры из Германии вместе с местными высадили 12 старинных сортов плодовых деревьев. Саженцы привезли из трех европейских городов в Германии, Польше и Чехии.
Это яблоки, сливы и вишни. В основном это сорта, которым больше ста лет, — говорит он.
Место высадки выбрали не случайно, рассказывает «Суспільному» местная жительница Светлана Шмилева. По происхождению женщина немка, но 12 лет назад переехала в Александровку. Говорит, 1861 здесь основали немецкую колонию Биллерфельд.
«Сейчас община села намерена — возродить это имя, немецкие корни, поэтому мы закладываем этот парк», — говорит она.
Местные подарили волонтерам украинские растения и деревья – калину и яблоню сорта Семеренко.
Акцию организовал волонтер из Германии Ронни Бьюме, более 10 лет занимающийся садоводством. В это время он начал процесс обмена деревьями между странами Европы.
«У нас есть идея таким образом сделать связь, соединить растениями и деревьями наши регионы. Для нас Украина – это важная часть Европы. Мы хотим найти в Чехии и Польше партнеров, которые нам будут помогать», – говорит Ронни.
12 деревьев также взорвали в Хмельницкой области. Ронни говорит: планируют реализовать проект и в других городах Украины.
Читайте также:
Автор:
Жители Днепра рассказали о водителе автобуса, который согласился бесплатно довезти…
В Днепре на 9 ноября запланировано большое отключение света.
В Днепровском районе на частной ферме зафиксирована вспышка чумы свиней.
Ребенка забрали у родителей, которые держали свою дочь в антисанитарии.
Жители Днепра рассказали о водителе автобуса, который согласился бесплатно довезти школьника домой.
Так будут сражаться с перекупами.
В Днепре на 9 ноября запланировано большое отключение света.
В Днепровском районе на частной ферме зафиксирована вспышка чумы свиней.
Ребенка забрали у родителей, которые держали свою дочь в антисанитарии.
Подростка госпитализировали в больницу.
Жители Днепра могут сделать некоторые обследования бесплатно. При этом больной сам может выбрать место, где будет проводить процедуру. Главное, чтобы это медучреждение имело контракт с Национальной службой здоровья Украины и в нем было необходимое оборудование для проведения обследования.
В Днепре на модульных укрытиях появились таблички.
Этот парк очень любят жители и гости Днепра.
В Каменском травмировалась женщина, месившая тесто в хлебопекарне.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!