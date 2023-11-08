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  • У Дніпропетровській області висадили 12 старовинних сортів дерев з Європи

У Дніпропетровській області висадили 12 старовинних сортів дерев з Європи

Сьогодні 22:01
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Дерева планують висадити не тільки у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області висадили 12 старовинних сортів дерев з Європи

Фруктовий сад висадили у селі Олександрівка, що на Дніпропетровщині. Волонтери з Німеччини разом з місцевими висадили 12 старовинних сортів плодових дерев. Саджанці привезли з трьох європейських міст у Німеччині, Польщі та Чехії.

Це яблука, сливи та вишні. В основному це сорти, яким понад сто років, — говорить він.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області висадили 12 старовинних сортів дерев з Європи

Місце висадження обрали не випадково, розповідає “Суспільному” місцева жителька Світлана Шмільова. За походженням жінка німкеня, але 12 років тому переїхала до Олександрівки. Каже, 1861 року тут заснували німецьку колонію Біллерфельд.

“Зараз громада села має такий намір — відродити це ім’я, німецьке коріння, тому ми закладаємо цей парк”, — каже вона.

Місцеві подарували волонтерам українські рослини та дерева – калину і яблуню сорту Семеренко.

Акцію організував волонтер з Німеччини Ронні Бьюме, який понад 10 років займається садівництвом. Саме тоді він розпочав процес обміну деревами між країнами Європи. 

“У нас є ідея таким чином зробити зв’язок, поєднати рослинами та деревами наші регіони. Для нас Україна — це важлива частина Європи. Ми хочемо знайти в Чехії та Польщі партнерів, які нам будуть допомагати”, — говорить Ронні.

12 дерев також висадили в Хмельницькій області. Ронні каже: планують реалізувати проєкт й в інших містах України.

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області висадили 12 старовинних сортів дерев з ЄвропиУкраїнська

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