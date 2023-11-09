Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы

Сегодня 09:30
просмотров

Без паники – все под контролем!

Новости Днепра про На Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы

Сегодня, 9 ноября, в Кривом Роге прогремят взрывы.

Но причин для паники нет – они производственные.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Так, в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№3» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы), а в 14:00 – в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Главное – не игнорируйте воздушные тревоги!

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине сегодня прогремят взрывыУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине сегодня прогремят взрывыРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Будут ли школьники Днепра сдавать в 2024 году ГИА
Новости Днепра
Сегодня 10:07
Будут ли школьники Днепра сдавать в 2024 году ГИА

Важная информация!

В Днепре «заминировали» ДНУ и УВК №99: нашли ли взрывчатку
Новости Днепра
Сегодня 09:00
В Днепре «заминировали» ДНУ и УВК №99: нашли ли взрывчатку

Из ДНУ эвакуировали 103 человека.

На Днепропетровщине попрощались с воином ВСУ, который погиб в первый день полномасштабного вторжения
Новости Днепра
Сегодня 08:30
На Днепропетровщине попрощались с воином ВСУ, который погиб в первый день полномасштабного вторжения

Вечная слава!

В Кривом Роге в квартире нашли мертвую женщину: ее избил до смерти сожитель
Новости Днепра
Вчера 16:47
В Кривом Роге в квартире нашли мертвую женщину: ее избил до смерти сожитель

Мужчину задержали.

Последние новости

Будут ли школьники Днепра сдавать в 2024 году ГИА
Будут ли школьники Днепра сдавать в 2024 году ГИА

Важная информация!

Сегодня 10:07
3
просмотров
В Днепре «заминировали» ДНУ и УВК №99: нашли ли взрывчатку
В Днепре «заминировали» ДНУ и УВК №99: нашли ли взрывчатку

Из ДНУ эвакуировали 103 человека.

Сегодня 09:00
5
просмотров
На Днепропетровщине попрощались с воином ВСУ, который погиб в первый день полномасштабного вторжения
На Днепропетровщине попрощались с воином ВСУ, который погиб в первый день полномасштабного вторжения

Вечная слава!

Сегодня 08:30
5
просмотров
Погода на 9 ноября: в Днепре будет облачно
Погода на 9 ноября: в Днепре будет облачно

Зонт сегодня, вероятнее всего, не пригодится!

Сегодня 06:15
4
просмотров
В Днепропетровской области высадили 12 старинных сортов деревьев из Европы
В Днепропетровской области высадили 12 старинных сортов деревьев из Европы

Деревья планируют высадить не только в Днепропетровской области.

Вчера 22:01
4
просмотров
Водитель автобуса из Днепра бесплатно довез юного спортсмена, не имевшего денег на проезд
Водитель автобуса из Днепра бесплатно довез юного спортсмена, не имевшего денег на проезд

Жители Днепра рассказали о водителе автобуса, который согласился бесплатно довезти школьника домой.

Вчера 21:33
6
просмотров
Билет на популярный поезд в Польшу только через «Дія.Підпис»: новые ограничения от Укрзализныци
Билет на популярный поезд в Польшу только через «Дія.Підпис»: новые ограничения от Укрзализныци

Так будут сражаться с перекупами.

Вчера 20:46
4
просмотров
В Днепре и области 9 ноября будет масштабное отключение электроэнергии: кто будет без света
В Днепре и области 9 ноября будет масштабное отключение электроэнергии: кто будет без света

В Днепре на 9 ноября запланировано большое отключение света.

Вчера 20:03
6
просмотров
Второй раз за неделю: в Днепровском районе зафиксировали вспышку африканской чумы
Второй раз за неделю: в Днепровском районе зафиксировали вспышку африканской чумы

В Днепровском районе на частной ферме зафиксирована вспышка чумы свиней.

Вчера 19:22
6
просмотров
Жила в грязи, без газа и света: 1,5-летнюю девочку из Кривого Рога освободили от родителей через суд
Жила в грязи, без газа и света: 1,5-летнюю девочку из Кривого Рога освободили от родителей через суд

Ребенка забрали у родителей, которые держали свою дочь в антисанитарии.

Вчера 18:40
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх