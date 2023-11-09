На Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы

Сегодня, 9 ноября, в Кривом Роге прогремят взрывы.
Но причин для паники нет – они производственные.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Так, в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№3» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы), а в 14:00 – в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).
Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.
Главное – не игнорируйте воздушные тревоги!
Читайте также:
Автор:
Важная информация!
Из ДНУ эвакуировали 103 человека.
Вечная слава!
Мужчину задержали.
Важная информация!
Из ДНУ эвакуировали 103 человека.
Вечная слава!
Зонт сегодня, вероятнее всего, не пригодится!
Деревья планируют высадить не только в Днепропетровской области.
Жители Днепра рассказали о водителе автобуса, который согласился бесплатно довезти школьника домой.
Так будут сражаться с перекупами.
В Днепре на 9 ноября запланировано большое отключение света.
В Днепровском районе на частной ферме зафиксирована вспышка чумы свиней.
Ребенка забрали у родителей, которые держали свою дочь в антисанитарии.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!