“Король парковки”: водій BMW із Дніпра зайняв відразу 3 місця призначені для людей з інвалідністю

У середмісті Дніпра водій BMW залишив свою автівку на парковці для людей з інвалідністю. І навіть якщо виявиться, що кермувальник мав право залишати машину в цій зоні, проте він зайняв відразу три місця, не залишивши їх для інших.
Зауважимо, що якщо порушення дійсно було, на водія чекає штраф у розмірі від 1020 до 1700 гривень. Повторне порушення призведе до збільшення адміністративного покарання від 2000 до 2550 гривень.
Дніпряни обурені вчинком кермувальника. Відео, де зафіксували цей інцидент, виклали в телеграм-каналі ХДніпро.
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