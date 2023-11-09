Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Как жителям Днепра усилить теплоотдачу батарей: инструкция

Сегодня 13:02
просмотров

С каждым днем осень все больше входит в свои права и перестает нас баловать теплом. Температура на столбике термометра опускается все ниже. Исходя из этого можно предположить, что скоро в Днепре начнется отопительный сезон и батареи станут теплым. В прошлом году в зимнее время в квартирах жителей города было около +20 градусов, исходя из экономической ситуации в стране в этом можно предположить, что в этом году температура в квартирах днепрян будет такая же.

Что сделать, чтобы в доме было теплее и как при этом обойтись без больших трат – узнавали журналисты dnepr.info.

Батареи

Первое, что рекомендуют сделать эксперты по сбережению тепловой энергии – это покрасить батареи в темные цвета. Считается, что коричневые, темно-серые или синие радиаторы будут отдавать тепло намного лучше, чем их «белые» собратья.

Второе, что нужно сделать – это отодвинуть мебель от батарей, убрать гардины и портьеры – таким образом тепло будет «проходить» в комнату намного лучше.

Чтобы тепло от батарей быстрее распространилось по квартире – рядом с ними нужно поставить небольшой вентилятор и направить его лопасти на источник тепла.

Тем, кто делает ремонт эксперты советуют заранее побеспокоиться о тепле и если есть возможность – увеличить батарею на более широкую. Это усилит уровень теплоотдачи.

Новости Днепра про Как жителям Днепра усилить теплоотдачу батарей: инструкция

Еще одним эффективным способом улучшения теплоотдачи от батарей является фольга. Ее нужно поместить за батарею. Таким образом тепло будет отражаться от фольги и помещение не только быстрее нагреется, но и в нем будет заметно теплее.

Окна

Чтобы через щели в окнах в помещение не попадал холодных воздух, нужно обработать их по контуру рамы силиконовым герметиком. Он закроет даже очень маленькие щели, даже те, что незаметны при первичном осмотре, а еще герметик может принимать форму зазоров. Его рекомендуют использовать как тем, у кого дома деревянные рамы, так и тем, у кого стоят пластиковые.

Новости Днепра про Как жителям Днепра усилить теплоотдачу батарей: инструкция

Также закрыть «дырки» поможет теплосохраняющая пленка, ее можно купить в строительном магазине и приклеить самостоятельно, с помощью фена. Подойдет даже скотч и бумага. Но предварительно в таком случае деревянные окна лучше «обложить» тонкими кусочками поролона.

Кроме этого, защитить помещение от холода помогут тяжелые плотные шторы.

Бытовые приборы

Сделать воздух в комнате более теплым можно во время уборки пылесосом. При его работе из задней стенки выходит теплый воздух, поэтому тщательная уборка на протяжении 20 минут не только избавит комнату от пыли, но и прогреет ее. Но главное при таком «обогреве» — это предварительно промыть или заменить фильтр в пылесосе, чтобы там не было пыли. Иначе вместе с теплым воздухом из задней стенки будет выходить неприятный запах.

Новости Днепра про Как жителям Днепра усилить теплоотдачу батарей: инструкция

Добавит тепла в помещение и работающая духовка. Поэтому зимой можно чаще готовить блюда именно в ней. А после приготовления и выключения духовки ее дверцу можно оставить чуть приоткрытой – так она будет отдавать тепло в помещение. Но главное – это выключить в ней газ. Но не стоит нагревать комнату с помощью включенных газовых конфорок – таким образом вы просто сожжете кислород, но не получите тепла.

Новости Днепра про Как жителям Днепра усилить теплоотдачу батарей: инструкция

 

Читайте также:

Новости Днепра про Как жителям Днепра усилить теплоотдачу батарей: инструкцияУкраїнська Новости Днепра про Как жителям Днепра усилить теплоотдачу батарей: инструкцияРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Кинули возле магазина: в Днепре в помощи нуждаются четверо щенков, которых «атакует» подкожный клещ
Новости Днепра
Сегодня 12:44
Кинули возле магазина: в Днепре в помощи нуждаются четверо щенков, которых «атакует» подкожный клещ

В Днепре в помощи нуждаются четверо больных щенков, которых бросили…

В независимой лаборатории проверили качество воды из-под крана в Днепре: результаты удивили
Новости Днепра
Сегодня 12:07
В независимой лаборатории проверили качество воды из-под крана в Днепре: результаты удивили

Качество воды из-под крана в Днепре приятно удивило известную блогершу.

Жители Днепра смогут получить «сертификаты» на изучение английского языка: подробности
Новости Днепра
Сегодня 11:44
Жители Днепра смогут получить «сертификаты» на изучение английского языка: подробности

В Украине запустили национальную программу Future Perfect, которая будет популяризировать…

В Днепре автовор бежал на сломанной машине
Новости Днепра
Сегодня 11:14
В Днепре автовор бежал на сломанной машине

В Днепре автовор сумел утащить сломанный автомобиль.

Последние новости

Кинули возле магазина: в Днепре в помощи нуждаются четверо щенков, которых «атакует» подкожный клещ
Кинули возле магазина: в Днепре в помощи нуждаются четверо щенков, которых «атакует» подкожный клещ

В Днепре в помощи нуждаются четверо больных щенков, которых бросили на произвол судьбы.

Сегодня 12:44
4
просмотров
В независимой лаборатории проверили качество воды из-под крана в Днепре: результаты удивили
В независимой лаборатории проверили качество воды из-под крана в Днепре: результаты удивили

Качество воды из-под крана в Днепре приятно удивило известную блогершу.

Сегодня 12:07
5
просмотров
Жители Днепра смогут получить «сертификаты» на изучение английского языка: подробности
Жители Днепра смогут получить «сертификаты» на изучение английского языка: подробности

В Украине запустили национальную программу Future Perfect, которая будет популяризировать английский. Следующим шагом станет выдача денежной помощи для изучения языка.

Сегодня 11:44
7
просмотров
В Днепре автовор бежал на сломанной машине
В Днепре автовор бежал на сломанной машине

В Днепре автовор сумел утащить сломанный автомобиль.

Сегодня 11:14
2
просмотров
Жительница Кривого Рога сегодня отмечает 100-летний юбилей
Жительница Кривого Рога сегодня отмечает 100-летний юбилей

Поздравляем Татьяну Григорьевну и желаем ей здоровья и мира!

Сегодня 10:57
4
просмотров
Для них работа уже сейчас: ТОП-10 самых востребованных профессий в Днепре и области
Для них работа уже сейчас: ТОП-10 самых востребованных профессий в Днепре и области

Центр занятости назвал наиболее востребованные профессии в Днепре и области.

Сегодня 10:28
3
просмотров
Будут ли школьники Днепра сдавать в 2024 году ГИА
Будут ли школьники Днепра сдавать в 2024 году ГИА

Важная информация!

Сегодня 10:07
5
просмотров
На Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы
На Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы

Без паники – все под контролем!

Сегодня 09:30
5
просмотров
В Днепре «заминировали» ДНУ и УВК №99: нашли ли взрывчатку
В Днепре «заминировали» ДНУ и УВК №99: нашли ли взрывчатку

Из ДНУ эвакуировали 103 человека.

Сегодня 09:00
5
просмотров
На Днепропетровщине попрощались с воином ВСУ, который погиб в первый день полномасштабного вторжения
На Днепропетровщине попрощались с воином ВСУ, который погиб в первый день полномасштабного вторжения

Вечная слава!

Сегодня 08:30
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх