Как жителям Днепра усилить теплоотдачу батарей: инструкция

С каждым днем осень все больше входит в свои права и перестает нас баловать теплом. Температура на столбике термометра опускается все ниже. Исходя из этого можно предположить, что скоро в Днепре начнется отопительный сезон и батареи станут теплым. В прошлом году в зимнее время в квартирах жителей города было около +20 градусов, исходя из экономической ситуации в стране в этом можно предположить, что в этом году температура в квартирах днепрян будет такая же.

Что сделать, чтобы в доме было теплее и как при этом обойтись без больших трат – узнавали журналисты dnepr.info.

Батареи

Первое, что рекомендуют сделать эксперты по сбережению тепловой энергии – это покрасить батареи в темные цвета. Считается, что коричневые, темно-серые или синие радиаторы будут отдавать тепло намного лучше, чем их «белые» собратья.

Второе, что нужно сделать – это отодвинуть мебель от батарей, убрать гардины и портьеры – таким образом тепло будет «проходить» в комнату намного лучше.

Чтобы тепло от батарей быстрее распространилось по квартире – рядом с ними нужно поставить небольшой вентилятор и направить его лопасти на источник тепла.

Тем, кто делает ремонт эксперты советуют заранее побеспокоиться о тепле и если есть возможность – увеличить батарею на более широкую. Это усилит уровень теплоотдачи.

Еще одним эффективным способом улучшения теплоотдачи от батарей является фольга. Ее нужно поместить за батарею. Таким образом тепло будет отражаться от фольги и помещение не только быстрее нагреется, но и в нем будет заметно теплее.

Окна

Чтобы через щели в окнах в помещение не попадал холодных воздух, нужно обработать их по контуру рамы силиконовым герметиком. Он закроет даже очень маленькие щели, даже те, что незаметны при первичном осмотре, а еще герметик может принимать форму зазоров. Его рекомендуют использовать как тем, у кого дома деревянные рамы, так и тем, у кого стоят пластиковые.

Также закрыть «дырки» поможет теплосохраняющая пленка, ее можно купить в строительном магазине и приклеить самостоятельно, с помощью фена. Подойдет даже скотч и бумага. Но предварительно в таком случае деревянные окна лучше «обложить» тонкими кусочками поролона.

Кроме этого, защитить помещение от холода помогут тяжелые плотные шторы.

Бытовые приборы

Сделать воздух в комнате более теплым можно во время уборки пылесосом. При его работе из задней стенки выходит теплый воздух, поэтому тщательная уборка на протяжении 20 минут не только избавит комнату от пыли, но и прогреет ее. Но главное при таком «обогреве» — это предварительно промыть или заменить фильтр в пылесосе, чтобы там не было пыли. Иначе вместе с теплым воздухом из задней стенки будет выходить неприятный запах.

Добавит тепла в помещение и работающая духовка. Поэтому зимой можно чаще готовить блюда именно в ней. А после приготовления и выключения духовки ее дверцу можно оставить чуть приоткрытой – так она будет отдавать тепло в помещение. Но главное – это выключить в ней газ. Но не стоит нагревать комнату с помощью включенных газовых конфорок – таким образом вы просто сожжете кислород, но не получите тепла.

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