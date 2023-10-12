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На Дніпропетровщині опалювальний сезон розпочнеться 16 жовтня: де саме

Сьогодні 10:43
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Зима близько...

Новости Днепра про На Дніпропетровщині опалювальний сезон розпочнеться 16 жовтня: де саме

На Дніпропетровщині поступово стартуватиме опалювальний сезон. Так, 16 жовтня подача тепла розпочнеться у Кривому Розі.

Спочатку затоплять у лікарнях, школах, дитячих садках та соціальних закладах. А от житловий сектор почнуть опалювати тоді, коли середньодобова температура протягом трьох днів буде нижчою за +8 градусів.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

До лікарень, шкіл, дитячих садків, соціальних закладів подача тепла поступово розпочнеться 16 жовтня (з понеділка). Подача тепла в житловий сектор, відповідно до чинного законодавства, розпочнеться, коли середньодобова температура протягом трьох днів буде нижчою за +8 градусів, – сказав він.

За його словами, місто технічно на 100% готове до початку опалювального сезону. Тарифи підвищуватися не будуть.

Паспорти готовності отримали 100% об’єктів соціальної сфери, 100% медичних закладів, 100% об’єктів освіти та культури. Житловий фонд також готовий до прийому тепла. Підготовлено всі 98 котельних, 76 тепло-розподільчих пунктів, замінено понад 8 км теплових мереж, відновлено майже 26,5 км теплової ізоляції, виконано ремонт 29 котлів, – зазначив Вілкул.

Та додав, що, враховуючи досвід минулої зими, було вжито ряд превентивних заходів для фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури. Крім того, у котельнях, лікарнях, дитсадках, пунктах незламності, на об’єктах водоканалу тощо встановили майже 1000 генераторів різної потужності.

Не все просто. Але у нас є досвід, ми знаємо, що робити, і робимо все можливе, щоб місто було з теплом, – зазначив Вілкул.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині опалювальний сезон розпочнеться 16 жовтня: де саме

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