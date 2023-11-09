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Прогнозують різке похолодання: завтра в одному з міст Дніпропетровщини стартує опалювальний сезон

Сьогодні 17:23
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Завтра, 10 листопада, у Кривому Розі стартує опалювальний сезон.

Новости Днепра про Прогнозують різке похолодання: завтра в одному з міст Дніпропетровщини стартує опалювальний сезон

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Нагадаємо, 18 жовтня у цьому місті ввімкнули опалення у лікарнях, де є індивідуальні котельні. У квартири містян пообіцяли подати тепло тоді, коли середньодобова температура протягом трьох днів буде нижчою за +8 градусів. Наступного тижня якраз прогнозують різке зниження температури.

З п’ятниці, 10 листопада, з урахуванням прогнозів щодо зниження температури, криворізькі теплогенеруючі підприємства запрацюють вже у повному обсязі, аби тепло могли прийняти будинки криворіжців, соціальні та освітні заклади, заклади бюджетної сфери та інші споживачі, – написав Вілкул. 

Зазначимо, у Дніпрі опалювальний сезон теж планують почати тоді, коли середньодобова температура буде нижча за +8 градусів щонайменше 3 доби.

Нагадаємо, раніше ми писали, як мешканцям Дніпра посилити тепловіддачу батарей: інструкція.

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Новости Днепра про Прогнозують різке похолодання: завтра в одному з міст Дніпропетровщини стартує опалювальний сезонУкраїнська Новости Днепра про Прогнозують різке похолодання: завтра в одному з міст Дніпропетровщини стартує опалювальний сезонРусский

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