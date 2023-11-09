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  • Кинули возле магазина: в Днепре в помощи нуждаются четверо щенков, которых «атакует» подкожный клещ

Кинули возле магазина: в Днепре в помощи нуждаются четверо щенков, которых «атакует» подкожный клещ

Сегодня 12:44
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В Днепре в помощи нуждаются четверо больных щенков, которых бросили на произвол судьбы.

Новости Днепра про Кинули возле магазина: в Днепре в помощи нуждаются четверо щенков, которых

Как рассказала куратор мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, четырех маленьких щенков подбросили под дверь магазина. Это сделал взрослый мужчина и несколько детей. Камеры сняли людей, которые бросили животных на произвол судьбы, но их лиц на записи разглядеть не удалось, поэтому сейчас волонтер сосредоточилась на спасении четвероногих.

У всех четырех нашли демодекоз. Это заболевание вызвано подкожным клещом, пожирающим животных изнутри. У четвероногих из-за постоянного зуда ухудшился аппетит и упал иммунитет. На коже появились залысины и раны.

Новости Днепра про Кинули возле магазина: в Днепре в помощи нуждаются четверо щенков, которых

Вылечить малышей можно. Для этого они должны пройти курс лечения препаратом Бровекто. Сейчас в приюте сложные времена, поэтому самостоятельно оплатить необходимые процедуры волонтер не в состоянии.

Деньги нужны также на специальный корм, который поможет восстановить иммунитет щенков. Если у вас есть возможность помочь щенкам поправиться, то средства можно перечислить по реквизитам ниже.

Детальнее ТУТ. 

Куратор мини-приюта +380932350370 Ольга
Карты для помощи:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Назначение «Благотворительная помощь для 4-х щенков из коробки»

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