Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Права потребителей: законно ли делать фото в магазине и нужно ли показывать содержимое сумки охраннику

Права потребителей: законно ли делать фото в магазине и нужно ли показывать содержимое сумки охраннику

Сегодня 12:15
просмотров

Сегодня отмечают Всемирный день прав потребителей. В 1960 году в Гааге была создана Международная организация потребителей, а в 1983 году Генасамблея ООН установила 15 марта как День защиты прав потребителей.
Новости Днепра про Права потребителей: законно ли делать фото в магазине и нужно ли показывать содержимое сумки охраннику

#image_title

В Украине ассоциацию потребителей, а также Центры потребителей в других городах были созданы в 1989 году, уже в 1991 году наша страна приняла закон «О защите прав потребителей». Чтобы защитить свои права нужно обращаться в местное отделение Госпропотребслужбы.

Права потребителей

Украинцы плохо знают свои права потребителей и не всегда обращаются за их защитой. Журналисты dnepr.info уже рассказывали о том, как вернуть товар в магазин, что не будут принимать обратно, можно ли пить воду еще до ее оплаты в магазине, а также кто должен возместить пересылку, если потребитель возвращает товар в интернет-магазин и что делать, если цена на ценнике и на кассе магазина отличается. Также мы говорили о том, нужно ли сдавать вещи в камеры хранения или платить за разбитый товар.

Обыск покупателя

Сегодня мы расскажем о том, может ли охранник в супермаркете осматривать личные вещи покупателя и можно ли фотографировать товар в магазине.

Как отметили в Госпропотребслужбе, охранник на выходе из магазина может лишь попросить покупателя показать содержимое сумки, но если потребитель не хочет этого делать – он не обязан. У охранников нет полномочий для проведения обысков, досмотров и прочего. Делать это могут только правоохранители. Поэтому, если охрана предъявляет вам претензии – можно смело вызывать полицию. Либо пусть он вызывает полицию, чтобы правоохранители проверили содержимое сумки или карманов покупателя.

Фото товара

Многие жители Днепра могут видеть на дверях торговых точек знак о запрете фотографирования в торговом зале. «Ограничения могут быть, если фотографирование касается национально безопасности и территориальной целостности государства, то есть фото продуктов или ценников не может угрожать безопасности страны, поэтому фотографировать можно. Если после этого охрана начала угрожать или отбирать телефон – нужно вызывать полицию», — говорит юрист Анастасия Андреева.

 

Читайте также:

Новости Днепра про Права потребителей: законно ли делать фото в магазине и нужно ли показывать содержимое сумки охранникуУкраїнська Новости Днепра про Права потребителей: законно ли делать фото в магазине и нужно ли показывать содержимое сумки охранникуРусский

Автор:


# # # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Житель Днепра с ножом напал на мужчину и скрылся
    Новости Днепра
    Сегодня 12:21
    Житель Днепра с ножом напал на мужчину и скрылся

    В Днепре мужчина напал на горожанина во время ссоры с…

    Расстрел бизнесмена в центре Днепра: убийцу задержали через 2 года в россии
    Новости Днепра
    Сегодня 11:20
    Расстрел бизнесмена в центре Днепра: убийцу задержали через 2 года в россии

    Через два года убийцу нашли.

    «Новогоднее» ДТП на Запорожском шоссе с опрокинутым авто и пострадавшими: как наказали виновника аварии
    Новости Днепра
    Сегодня 10:56
    «Новогоднее» ДТП на Запорожском шоссе с опрокинутым авто и пострадавшими: как наказали виновника аварии

    В Днепре вынесли приговор водителю, который спровоцировал ДТП год назад.

    Владельцам Тузиков на заметку: в Днепре будут бесплатно стерилизовать домашних беспородных собак
    Новости Днепра
    Сегодня 10:22
    Владельцам Тузиков на заметку: в Днепре будут бесплатно стерилизовать домашних беспородных собак

    В Днепре снова будут бесплатно стерилизовывать животных из частного сектора.

    Последние новости

    Житель Днепра с ножом напал на мужчину и скрылся
    Житель Днепра с ножом напал на мужчину и скрылся

    В Днепре мужчина напал на горожанина во время ссоры с ним.

    Сегодня 12:21
    просмотров
    Может быть в Днепре: полиция разыскивает 16-летнюю девочку из Кировоградской области
    Может быть в Днепре: полиция разыскивает 16-летнюю девочку из Кировоградской области

    Правоохранители ищут девочку, но им нужна помощь!

    Сегодня 11:54
    1
    просмотров
    Вместо Украины: Марокко присоединилось к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030
    Вместо Украины: Марокко присоединилось к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030

    В октябре 2022 года Португалия и Испания пригласили Украину, чтобы совместно подать заявку на проведение Чемпионата мира 2030 года по футболу.

    Сегодня 11:40
    просмотров
    Расстрел бизнесмена в центре Днепра: убийцу задержали через 2 года в россии
    Расстрел бизнесмена в центре Днепра: убийцу задержали через 2 года в россии

    Через два года убийцу нашли.

    Сегодня 11:20
    0
    просмотров
    «Новогоднее» ДТП на Запорожском шоссе с опрокинутым авто и пострадавшими: как наказали виновника аварии
    «Новогоднее» ДТП на Запорожском шоссе с опрокинутым авто и пострадавшими: как наказали виновника аварии

    В Днепре вынесли приговор водителю, который спровоцировал ДТП год назад.

    Сегодня 10:56
    просмотров
    Владельцам Тузиков на заметку: в Днепре будут бесплатно стерилизовать домашних беспородных собак
    Владельцам Тузиков на заметку: в Днепре будут бесплатно стерилизовать домашних беспородных собак

    В Днепре снова будут бесплатно стерилизовывать животных из частного сектора.

    Сегодня 10:22
    просмотров
    В Днепре спасатели более трех часов тушили пожар в заброшенном здании (ФОТО)
    В Днепре спасатели более трех часов тушили пожар в заброшенном здании (ФОТО)

    Сегодня ночью на улице Сирко произошел пожар.

    Сегодня 10:19
    0
    просмотров
    Трое детей убежали от пьяной матери: на Днепропетровщине полиция позаботилась о детях
    Трое детей убежали от пьяной матери: на Днепропетровщине полиция позаботилась о детях

    В одному з сіл Карпівської громади троє маленьких дітей втекли з дому, бо боялися свою п'яну матір.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    В Днепре возле элитного ЖК нашли труп: комментарий полиции
    В Днепре возле элитного ЖК нашли труп: комментарий полиции

    Сегодня, 15 марта, на территории жилого комплекса «Днепровская брама», что на левом берегу, нашли труп.

    Сегодня 09:46
    0
    просмотров
    Гордимся: ВСУ за сутки ликвидировали почти тысячу оккупантов, 8 танков и 12 БПЛА
    Гордимся: ВСУ за сутки ликвидировали почти тысячу оккупантов, 8 танков и 12 БПЛА

    Украинские военные по состоянию на утро среды, 15 марта, ликвидировали за сутки 980 российских оккупантов, таким образом общее число потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составило уже 161520 солдат. Также ВСУ уничтожили 8 танков, 10 ББМ, 7 РСЗО и…

    Сегодня 09:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх