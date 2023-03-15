Права потребителей: законно ли делать фото в магазине и нужно ли показывать содержимое сумки охраннику

В Украине ассоциацию потребителей, а также Центры потребителей в других городах были созданы в 1989 году, уже в 1991 году наша страна приняла закон «О защите прав потребителей». Чтобы защитить свои права нужно обращаться в местное отделение Госпропотребслужбы.
Украинцы плохо знают свои права потребителей и не всегда обращаются за их защитой. Журналисты dnepr.info уже рассказывали о том, как вернуть товар в магазин, что не будут принимать обратно, можно ли пить воду еще до ее оплаты в магазине, а также кто должен возместить пересылку, если потребитель возвращает товар в интернет-магазин и что делать, если цена на ценнике и на кассе магазина отличается. Также мы говорили о том, нужно ли сдавать вещи в камеры хранения или платить за разбитый товар.
Сегодня мы расскажем о том, может ли охранник в супермаркете осматривать личные вещи покупателя и можно ли фотографировать товар в магазине.
Как отметили в Госпропотребслужбе, охранник на выходе из магазина может лишь попросить покупателя показать содержимое сумки, но если потребитель не хочет этого делать – он не обязан. У охранников нет полномочий для проведения обысков, досмотров и прочего. Делать это могут только правоохранители. Поэтому, если охрана предъявляет вам претензии – можно смело вызывать полицию. Либо пусть он вызывает полицию, чтобы правоохранители проверили содержимое сумки или карманов покупателя.
Многие жители Днепра могут видеть на дверях торговых точек знак о запрете фотографирования в торговом зале. «Ограничения могут быть, если фотографирование касается национально безопасности и территориальной целостности государства, то есть фото продуктов или ценников не может угрожать безопасности страны, поэтому фотографировать можно. Если после этого охрана начала угрожать или отбирать телефон – нужно вызывать полицию», — говорит юрист Анастасия Андреева.
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