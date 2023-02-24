Если стоимость товара на ценнике и на кассе оказалась разной: что делать и как вернуть деньги

В последнее время расплачиваясь на кассах в супермаркетах Днепра можно заметить, что цена на ценнике может не совпадать с ценой уже «пробитого» товара на кассе. Что делать если попался такой товар и можно ли случае вернуть деньги - разницу между заявленной ценой и реальной – разбирались журналисты dnepr.info.

Ситуации, когда заявленная и реальная цена товара на кассе не совпадают – не редкость для жителей Днепра. В случае, если попался такой товар с кассиром разговаривать бессмысленно. Он не отвечает за цену товара, просто «пробивает» его на кассе. Поэтому нужно сразу обращаться к администратору магазина.

«В таком случае нарушаются права потребителя, он вправе требовать у администратора магазина возврата разницы между ценой на ценнике и ценой в чеке. Отказ продать товар по цене как на ценнике является нарушением прав», — говорит юрист Анастасия Андреева.

Она отметила, что если магазин продает товар не по той цене, которая указана на ценнике, то он нарушает ст 633 Гражданского кодекса Украины и влечет за собой административное правонарушение.

Если же разница в оплата и цене товара стала заметна только дома, то нужно позвонить на горячую линию магазина и оставить жалобу, либо вернуться в магазин и показать ценник и чек администратору и потребовать вернуть разницу.

«Регулирует кодекс и внешний вид ценника. Надпись о цене товара должна быть четкой, его конечная стоимость, указанная на ценнике, должна включать в себя все налоговые и не налоговые обязательные платежи, которые платит потребитель. Стоимость обозначается за одну упаковку товара или единицу измерения. Ценник на товаре должен быть обязательно», — отметила Анастасия Андреева.

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