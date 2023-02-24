Если стоимость товара на ценнике и на кассе оказалась разной: что делать и как вернуть деньги

Ситуации, когда заявленная и реальная цена товара на кассе не совпадают – не редкость для жителей Днепра. В случае, если попался такой товар с кассиром разговаривать бессмысленно. Он не отвечает за цену товара, просто «пробивает» его на кассе. Поэтому нужно сразу обращаться к администратору магазина.
«В таком случае нарушаются права потребителя, он вправе требовать у администратора магазина возврата разницы между ценой на ценнике и ценой в чеке. Отказ продать товар по цене как на ценнике является нарушением прав», — говорит юрист Анастасия Андреева.
Она отметила, что если магазин продает товар не по той цене, которая указана на ценнике, то он нарушает ст 633 Гражданского кодекса Украины и влечет за собой административное правонарушение.
Если же разница в оплата и цене товара стала заметна только дома, то нужно позвонить на горячую линию магазина и оставить жалобу, либо вернуться в магазин и показать ценник и чек администратору и потребовать вернуть разницу.
«Регулирует кодекс и внешний вид ценника. Надпись о цене товара должна быть четкой, его конечная стоимость, указанная на ценнике, должна включать в себя все налоговые и не налоговые обязательные платежи, которые платит потребитель. Стоимость обозначается за одну упаковку товара или единицу измерения. Ценник на товаре должен быть обязательно», — отметила Анастасия Андреева.
Читайте также:
Автор:
Жители Днепра приглашают показать свои таланты в известном шоу.
В Днепре погасили новую марку.
В Днепре спасают бойца, которому снайперская пуля попал в шею.
В Днепре даже во время полномасштабного вторжения продолжают работать рестораны,…
Жители Днепра приглашают показать свои таланты в известном шоу.
Владимир Зеленский рассказал, когда снова наденет деловой костюм.
В Днепре погасили новую марку.
Сегодня, 24 февраля, в Павлограде правоохранители провели обыск по месту жительства 52-летнего павлоградца.
В Днепре спасают бойца, которому снайперская пуля попал в шею.
Сегодня, 24 февраля, некоторые жители Днепра остались без воды.
В Днепре даже во время полномасштабного вторжения продолжают работать рестораны, кафе и бары, поскольку работа экономики очень важна для поддержки воюющей страны. Бизнес активно работает и в Днепре не только открываются новые заведения, но и продаются уже существующие.
В Покрове женщина чуть не погибла из-за электропечи.
Сегодня ровно год с того момента, когда россияне начали полномасштабную захватническую войну против Украины.
В Украину привезли опасные фрукты.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!