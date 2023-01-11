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  • Когда нужно платить за разбитый товар в супермаркетах: ответ Госпродпотребслужбы

Когда нужно платить за разбитый товар в супермаркетах: ответ Госпродпотребслужбы

Сегодня 13:31
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В супермаркетах Днепра часто можно увидеть таблички у камер хранения, где говорится, что: «администрация не несет ответственности если с вашими вещами что-то случится». Но в Госпродпотребслужбе иного мнения. Также часто в магазинах просят покупателей заплатить за нечаянно разбитый ими товар. Многие не знают своих прав и платят, хотя могут этого не делать. Журналисты dnepr.info разбирались, как поступить.

Новости Днепра про Когда нужно платить за разбитый товар в супермаркетах: ответ Госпродпотребслужбы

Оставлять вещи

Согласно украинскому законодательству, вещи в камеры хранения супермаркетов сдавать не обязательно. А кроме этого, администрация магазина все-таки несет ответственность за сохранность содержимого сумок покупателей, если они все же воспользовались ячейкой временного хранения. Как отмечают в Госпродпотребслужбе: «Администрация берет на себя обязанность по сохранности сданных покупателем на хранение вещей. Это подтверждается выдачей покупателю номерного жетона. Фактически вы заключаете с магазином договор о хранении и в случае, если из вашей сумки что-то пропадет – магазин обязан компенсировать потери».

Сдав сумку в камеру хранения, потребитель фактически заключает с магазином договор про бесплатное предоставление услуги хранения вещей. Заставлять покупателя заключать такой «договор» нельзя.

«Если не пускают с сумкой в магазин – вы можете вызвать руководителя торговой точки и пожаловаться ему или оставить письменное заявление о нарушении прав потребителей. Ведь такими действиями магазин нарушает принцип публичности договора, поскольку он не имеет права отказать в продаже товара гражданину при наличии возможности продать соответствующий товар или оказать услугу, а занесенная в зал сумка никак не мешает продаже», — отметили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Разбитый товар

Если покупатель нечаянно разбил товар, то он может за него не платить.

«Согласно закону «О защите прав потребителей», запрещено принуждать покупателя покупать продукцию ненадлежащего качества или ненужного ему ассортиментам. А также в Гражданском кодексе Украины говорится о том, что ответственность за риск случайного уничтожения или порчи имущества несет его владелец, если иное не установлено договором», — отметили в пресс-службе Госпродпотребслужбы Украины.

Также отмечается, что если сотрудники супермаркета настаивают на вине покупателя, то ее сначала нужно доказать в суде. Требовать оплату разбитого товара в магазине не имеют права, сотрудники торговой точки могут только зафиксировать факт случившегося и подать на покупателя в суд. Оплату за товар в супермаркете могут потребовать только в том случае, если покупатель разбил что-то намеренно и это намерение было зафиксировано.

Если права покупателя были нарушены: его заставили заплатить за товар или оставить сумку в ячейке для хранения вещей у входа – потребитель может пожаловаться на супермаркет в Госпродпотребслужбу.

 

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Новости Днепра про Когда нужно платить за разбитый товар в супермаркетах: ответ ГоспродпотребслужбыУкраїнська Новости Днепра про Когда нужно платить за разбитый товар в супермаркетах: ответ ГоспродпотребслужбыРусский

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