Как у королевы Англии: как выглядит собака почти за 100 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

Почти 97 тыс грн обойдется щенок собаки породы австралийская овчарка или «аусси». Малышам еще нет и двух месяцев. Новому хозяину их отдадут, когда щенки немного подрастут, получат ветпаспорт, чип и прививки. Заводчик сообщает, что родители овчарок «родом» из Франции и Польши, тестированы на состояние здоровья и имеют стабильную психику.
Несмотря на слово «австралийская» порода овчаров все же выведена в США около 100 лет назад. Собаки хорошо поддаются дрессировке, любят прогулки на свежем воздухе, очень активные и доброжелательны. Средний рост в холке составляет 55 см. продолжительность жизни – до 15 лет.
91,5 тыс грн обойдется собака породы вельш — корги. Собака растет в постоянном контакте с детьми и другими животными, владелец называет ее «дружелюбной, покладистой и жизнерадостной». Имеет ветеринарный паспорт, чип, документы КСУ.
Порода выведена в Великобритании, считаются пастушьими собаками. По одной из легенд, щенков этой породы людям подарили феи, у которых корги были ездовыми собаками. Это любимая порода покойной английской королевы Елизаветы II. Вельш-корги относятся к семейству овчарок. Рост в холке доходит в среднем до 30 см, вес – 14 кг, срок жизни – до 15 лет.
Столько же обойдется собака породы китайская хохлатая. В объявлении ничего не сказано о ее родословной, наличии чипов, прививок, но зато хозяин отмечает, что шерсть питомца не сваливается в колтуны, а характер ласковый.
Собаки этой породы бывают двух видов – полностью покрытые шерстю и такие, у которых она есть только на голове, конечностях и хвосте. Считается декоративной собакой-компаньоном. Средний рост в холке достигает 30 см. Продолжительность жизни составляет до 18лет.
За 31 тыс грн в Днепре можно купить аргентинского дога. Возраст собаки – один год. Родители «родом» с Уругвая, Аргентины и Европы. Приучен к выгулу на поводке, проходит начальный курс социализации и послушания. Есть паспорт, прививки и чип.
Это первая и единственная порода в мире выведенная в Аргентине. Первые щенки появились в 1920-е годы. Является охотничьей собакой, может долго и на высокой скорости преследовать жертву. Может атаковать даже пуму. Также ранее порода использовалась как бойцовская. Рост в холке может доходить до 65 см, средний вес – 40 кг, срок жизни – до 15 лет.
Собака породы Сиба-Ину продается в Днепре за 50 тыс грн. Щенку исполнилось 2 месяца, у него есть чип, прививки и паспорт. Сиба-Ину выведены на японском острове Хонсю в III веке до н.э. В Японию собак завезли корейцы-переселенцы. Любопытно, что собака этой породы регулярно показывает, как сильно любит своего хозяина, но в тоже время дает понять, что может обойтись и без него.
Уживается с кошками в доме, но не сходится характером с птицами и грызунами. Если рано не приучить собаку к людям, то в будущем она уже не сможет находится с ним рядом. Может сама себя занимать часами, не нуждаясь во внимании хозяина. Может вырасти до 40 см в холке, срок жизни – до 15 лет.
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