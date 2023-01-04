С шаром и флюгером: как раньше выглядел легендарный градусник в центре Днепра (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить одни из знаковых часов в Днепре, что находились на пересечении улицы Сечевых стрельцов и главного проспекта. Однако в народе они больше известны как «Градусник», поскольку показывали не только время и дату, но и температуру на улице.
Установили «Градусник» в мае 1976 года. Это был подарок жителям Днепра на 200-летие города. Располагался он не на самом перекрестке, а неподалеку от трамвайной остановки. За более чем 30 лет своего существования «Градусник» несколько видоизменился и мало кто помнит, как он изначально выглядел.
Внизу столб, на котором располагалось табло со временем и температурой украшали металлические барельефы, посвященные городу, а над табло была установлена композиция изображавшая земной шар с флюгером, в который была заключена цифра «200».
«На этом месте все любили назначать свидания и встречи. Рядом было много роз и скамеек, стоял потрясающий аромат цветов. Само место так и называлось «возле Градусника». Некоторые в шутку говорили «встретиться под градусом», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Наталья Мироненко.
В таком виде он простоял до первой половины 1990-х годов. После – несколько раз менял внешний вид. Исчезли шар с флюгером, появилась башня, где можно было увидеть различную рекламу.
«Каждое утро по пути в институт обязательно смотрел из окна трамвая или троллейбуса на градусник и отмечал про себя температуру окружающей среды и время. Еще можно было узнать направление ветра. Это было приметное место», — вспоминает в социальной сети Facebook житель Днепра Олег Думской.
Цифры на табло со временем тоже стали другими и периодически «Градусник» ломался, показывал то неверную температуру, то время, а иногда и вовсе «радовал» горожан темным табло. В 2010 году его демонтировали. Теперь на месте часов можно увидеть башенку с логотипом Днепра.
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