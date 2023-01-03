По цене «Жигулей»: как выглядит елочная игрушка за 20 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

В магазинах Днепра после новогодних праздников начинаются скидки на елочные игрушки. Торговые сети хотят избавится от «зимнего» товара, а для покупателей это отличная возможность купить украшения на елку дешевле, пусть и после праздников. Но есть игрушки, на которые скидку не найти. Речь идет о раритетных и необычных украшениях на новогоднее дерево.

Чаще всего продают их на досках объявлений в Интернете, стоимость доходит до нескольких тысяч гривен за игрушку, а сам возраст украшения может исчисляться десятками лет. Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дорогих и необычных елочных игрушек на продажу в Днепре.

Антикварная елочная игрушка 1890 года выпуска обойдется в 20 тыс грн. Она – самая дорогая из всех, что сегодня можно найти на досках объявлений в сети и которые продаются в Днепре. Изготовили игрушку в Германии. Занимательна также история елочного украшения. Изготовленная в одной стране она «переехала» в Америку, украшала несколько лет елку в частном доме после чего ее продали в магазин. Со временем игрушка оказалась в Украине. Выглядит она довольно хорошо, но все же возраст ее заметен.

За 5,7 тыс грн в Днепре можно купить целый набор елочных игрушек из Германии. Сделаны они из стекла, расписаны вручную, имеют крепления и «родную» упаковку. Когда были выпущены игрушки – неизвестно, но судя по упаковке, расцветке и рисунку на шарах – им не менее 40 лет.

Елочную игрушку из США можно купить в Днепре за 4 тыс грн. Сделана она в форме снеговика в шляпе и с большим бантом, который держит маленькую елку в руках. Выполнена из стекла и расписана вручную.

Елочная игрушка, состоящая из двух частей – парашюта и самого парашютиста в экипировке была популярна в 1950-х годах. Сегодня ее продают за 6 тыс грн. Из особенностей украшения – купол парашюта покрыт фосфором и светится в темноте.

Елочная игрушка в виде куколки – героини «Красной шапочки» обойдется в 1 тыс грн. Сделана она вручную, из ваты, расписана также руками изготовителя.

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