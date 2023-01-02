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Без пакетов и бумажных гривен: 10 изменений, которые ждут украинцев в 2023 году

Сегодня 13:48
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В Украине с 1 января этого года начинает действовать ряд нововведений в экономической сфере. Прежде всего, касаются они новых налогов, повышения стоимости электроэнергии, оформления субсидии, больничных и даже наличия «упаковочных» пакетов в магазинах Днепра. Журналисты dnepr.info собрали подборку из ТОП-10 изменений, которые «стартовали» вместе с приходом нового года.

Новости Днепра про Без пакетов и бумажных гривен: 10 изменений, которые ждут украинцев в 2023 году

Зарплата и пенсия

В этом году минимальная зарплата останется на уровне 2022 года. Также не будет перерасчета пенсий и изменения прожиточного минимума. Связано это с войной и экономической ситуацией в стране. Напомним, прожиточный минимум в Украине составляет 2684 грн для трудоспособного человека и 2833 грн для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Для тех, кто младше сумма меньше 2272 грн  в месяц.

Новости Днепра про Без пакетов и бумажных гривен: 10 изменений, которые ждут украинцев в 2023 году

Повышение тарифов

Цены на коммунальные услуги для населения расти не будут.  Цена за оплату электроэнергии будет прежней по крайней мере до 31 марта этого года, на газ также установлена фиксированная сумма до 31 мая 2023 года – 7,4 грн за куб. м Что будет с тарифами для населения в дальнейшем – пока неясно, но в прошлом году своим постановлением Кабинет министров запретил поднимать цены на коммуналку до окончания военного положения и еще полгода после него. Однако, уже известно, что тарифы на электроэнергию для бизнеса станут выше. Повысятся расценки на ее транспортировку – до 1,5%, что в конечном итоге отразится на ценах та товары.

Новости Днепра про Без пакетов и бумажных гривен: 10 изменений, которые ждут украинцев в 2023 году

Выход на пенсию

В этом году также изменится и пенсионный возраст. Уйти на заслуженный отдых в 60 лет смогут те, у кого наберется 30 лет трудового стажа. До 63 придется работать тем, у кого его наберется только на 20 лет и в 65 лет – если стажа насчитывается только 15 лет. Те, кто и такого стажа не заработали будут получать не пенсию, а денежную помощь.

Оплата за пай

Со вчерашнего дня в стране начали действовать изменения в Налоговый кодекс. Теперь в Украине введен новый сбор – минимальное налоговое обязательство по земельному участку. Налог за пай платит арендатор, если у собственника есть официальный договор. Если участок находится в зоне боевых действий, либо где ведутся или велись бои, на земле есть мины или фортификационные сооружения – платить не нужно. Главная задача введения нового налога на пай – попытка вывести рынок земли из тени.

Электронный отчет

Хорошая новость – финансовую отчетность можно и нужно подавать теперь только в электронном виде. Очередей в налоговой станет меньше, а вот система, которой будут пользоваться при передаче отчетности может и не выдержать, поэтому придется делать несколько попыток. Нововведение распространяется как на юридических, так и на физических –лиц предпринимателей и тех, кто не является резидентом страны, но работает в Украине.

Бумажные деньги

Обычно у каждого украинца в кошельке можно было найти несколько банкнот одного номинала, но при этом с разным «рисунком». В этом году с этим решили покончить. Банкноты старого образца 2003-2007 годов будут изыматься, а взамен них будут выпускать новые. При этом идти в банк не нужно, деньги из обихода исчезнут постепенно, через кассы магазинов и банков. Менять будут купюры старого образца номиналом от 20 до 100 грн.

Новости Днепра про Без пакетов и бумажных гривен: 10 изменений, которые ждут украинцев в 2023 году

Оформление субсидии

Теперь оформить пенсию, субсидию или больничный можно будет в Пенсионном фонде. Сделать это жители Днепра смогут через сайт или с помощью приложения для телефона. Напомним, ранее начислением материальной помощи и субсидии занимались органы социальной защиты.

Новости Днепра про Без пакетов и бумажных гривен: 10 изменений, которые ждут украинцев в 2023 году

Выплаты ВПЛ

Выплаты для ВПЛ будут автоматически продлены. Людям не нужно снова подавать заявление, посещать сервисные центры и прочее. Действовать эта норма будет пока в Украине введено военное положение. Получить выплаты могут те, кто временно проживают на оккупированных территориях, там, где происходят боевые действия и те, кто уехал из «горячих» точек Украины.

Обмен ламп

С начала этого года в Украине стартует программа по обмену старых ламп накаливания на новые, экономичные LED-лампы. Суть ее в том, чтобы помочь украинцам экономить электроэнергию. Чтобы стать ее участником необходимо зарегистрироваться на портале «Дія». Обменять можно будет 5 лампочек. Получать лампы можно будет в отделении «Укрпочты», но при этом при себе нужно иметь не только документы, подтверждающие личность, но и лампы накаливания.

Новости Днепра про Без пакетов и бумажных гривен: 10 изменений, которые ждут украинцев в 2023 году

Без пакетов

Также с 1 января этого года вступает в силу нормы закона, ограничивающие использование пластиковых пакетов. Вводится полный запрет на сверхтонкие пакеты. Они считаются «первичной упаковкой» и используются для сыпучих, мяса, рыбы. Торговые сети должны предоставить альтернативу покупателям. Это могут быть пакеты из крахмала, бумаги. Но пакеты толщиной более 50 микрометров будут продавать по-прежнему. Их цена установлена Кабинетом министров и составляет от 2 до 3 грн, в зависимости от наличия ручек и боковых складок.

Новости Днепра про Без пакетов и бумажных гривен: 10 изменений, которые ждут украинцев в 2023 году

 

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Новости Днепра про Без пакетов и бумажных гривен: 10 изменений, которые ждут украинцев в 2023 годуУкраїнська Новости Днепра про Без пакетов и бумажных гривен: 10 изменений, которые ждут украинцев в 2023 годуРусский

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