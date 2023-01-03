За ціною «Жигулів»: як виглядає ялинкова іграшка за 20 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

У магазинах Дніпра після новорічних свят розпочинаються знижки на ялинкові іграшки. Торгові мережі хочуть позбутися «зимового» товару, а для покупців це чудова можливість купити прикраси на ялинку дешевше, хоч і після свята. Але є іграшки, на які знижки не знайти. Йдеться про раритетні та незвичайні прикраси на новорічне дерево.

Найчастіше продають їх на дошках оголошень в Інтернеті, вартість сягає кількох тисяч гривень за іграшку, а сам вік прикраси може сягати десятків років. Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдорожчих та незвичайних ялинкових іграшок на продаж у Дніпрі.

Антикварна ялинкова іграшка 1890 року випуску коштуватиме 20 тис грн. Вона – найдорожча з усіх, що сьогодні можна знайти на дошках оголошень у мережі та які продаються у Дніпрі. Виготовили іграшку у Німеччині. Цікава також історія ялинкової прикраси. Виготовлена в одній країні вона «переїхала» до Америки, прикрашала кілька років ялинку в приватному будинку, після чого її продали в магазин. Згодом іграшка опинилася в Україні. Виглядає іграшка досить добре, але все ж вік її помітний.

За 5,7 тис грн у Дніпрі можна купити цілий набір ялинкових іграшок із Німеччини. Зроблені вони зі скла, розписані вручну, мають кріплення та «рідну» упаковку. Коли були випущені іграшки – невідомо, але судячи з упаковки, забарвлення та малюнку на кулях – їм не менше 40 років.

Ялинкову іграшку із США можна купити у Дніпрі за 4 тис грн. Зроблено її у формі сніговика в капелюсі і з великим бантом, який тримає маленьку ялинку в руках. Виконана зі скла та розписана вручну.

Ялинкова іграшка, що складається з двох частин – парашута і самого парашутиста в екіпіруванні була популярна в 1950-х роках. Сьогодні її продають за 6 тис. грн. З особливостей прикраси – купол парашута покритий фосфором і світиться у темряві.

Ялинкова іграшка у вигляді лялечки – героїні «Червоної шапочки» коштуватиме 1 тис грн. Зроблено її вручну, з вати, розписано також руками виробника.

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