Успехи ВСУ, освобождение территорий и быстрый конец рФ: прогноз таролога из Днепра

Таролог из Днепра Юлия Ефремова предсказывает, что в наступившем году в рФ сменится власть, а Украину ждет победа. Скорее всего праздновать ее будем уже в конце лета. Журналисты dnepr.info взяли эксклюзивный комментарий у таролога.

«В ближайшие два месяца изменения ситуации ждать не стоит. Возможно, нас ждут необычайно приятные новости уже в марте этого года. Возможно, будет освобожден какой-то крупный город. У противника же, наоборот, карты прогнозируют кризис, как внутренний, так и материальный. Они понимают, что проиграли, но боятся остановится, поскольку это угрожает их жизни. Речь идет не только о президенте рФ, но и других руководителях, которые управляют армией. А материальный – у них становится меньше оружия, они вынуждены искать поддержки, обращаются к более высоким покровителям, но не находят ее», — говорит Юлия Ефремова.

Таролог отметила, что карты обещают победу Украине на поле боя, но подпишет ли рФ капитуляцию и когда мы будем праздновать победу – пока говорить рано.

«В ближайшие полгода нашу страну ждет успех и радость. В ближайшее время наступит очень хороший период для активных действий, удача будет сопутствовать нам как на дипломатическом, так и на военном фронте. Это может означать какие-то новые поставки оружия, возможно нам дадут то, чего мы очень долго ждали. Что касается военных действий – то мы продолжим с большим успехом отвоевывать наши территории. Возможно, это не будет так ошеломительно, как в Харьковской области, но это будет быстро, неожиданно для нас и об этом будет говорить весь мир», — сказала Юлия Ефремова.

Она также отметила, что в 2023 году у Украины есть шанс избавится от груза, который на нас очень долго давил.

«Скорее всего глобальное изменение ситуации может произойти летом. Украина достигнет желаемого. Карту под названием «Шестерка жезлов» усиливает «Колесница» и «Девятка кубков». Это очень хорошее сочетание, которое обещает нам победу», — говорит таролог.

А что касается оккупантов, то в этом году их ждут глобальные перемены. Но не в хорошем смысле этих слов.

«Выпавшие в раскладе карты говорят о том, что их ждет конец существующей ситуации, неожиданный и очень быстрый. Скорее всего это будут негативные перемены, которые отразятся на всей стране», — сказала Юлия Ефремова.

Девушка отметила, что в раскладе на судьбу рФ прогноз не благоприятный. Страну ждет сложная экономическая ситуация и изменение во власти. Путин перестанет быть президентов, но кто будет следующим – неизвестно.

«Выпавшие карты говорят о том, что ничего в этой стране не решается законными способами. Все их планы разрушит та ситуация, которая сейчас происходит в Украине. Они не ожидали, что нам будут помогать, что мы будем сопротивляться с такой силой и теперь терпят крах всех надежд, несут потери. Но к сожалению, большинство населения выводы после этой войны не сделает. Они будут продолжать слепо верить пропаганде и считать, что являются богоизбранным народом», — говорит Юлия Ефремова.

Таролог отметила, что даже если к власти придут более либеральные руководители, смириться с проигрышем им будет трудно. Воинственно настроенным жителям будет сложно смириться с поражением. Возможно, они не захотят принимать ту власть, которая подпишет капитуляцию и из-за этого в стране могут начаться бунты и в некоторых республиках протесты могут дойти до желания отделиться и стать независимыми от рФ.

«Но карты таро никогда не дают точного 100% прогноза, что будет именно вот так, а не иначе. Они показывают возможное развитие ситуации, то какая она может быть. Но может и не быть, в зависимости от того, что каждая из сторон будет делать для достижения своей цели. То, что «говорят» таро всегда может изменить сам человек», — сказала Юлия Ефремова.

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