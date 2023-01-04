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  • З кулею та флюгером: як раніше виглядав легендарний градусник в центрі Дніпра (ФОТО)

З кулею та флюгером: як раніше виглядав легендарний градусник в центрі Дніпра (ФОТО)

Сьогодні 12:27
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Ще півстоліття тому було дуже популярно встановлювати на знакових будівлях чи на популярних вулицях міста годинники. Сьогодні в Дніпрі їх  не так багато, як  раныше, але вони все ж таки є. За годинниками не лише орієнтувалися, а й біля них призначали зустрічі та фотографувалися.

Новости Днепра про З кулею та флюгером: як раніше виглядав легендарний градусник в центрі Дніпра (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати один із знакових годинників у Дніпрі, що знаходилися на перетині вулиці Січових стрільців та головного проспекту. Однак у народі він більше відомий як «Градусник», оскільки показували не лише час та дату, а й температуру на вулиці.

Встановили «Градусник» у травні 1976 року. Це був подарунок мешканцям Дніпра на 200-річчя міста. Знаходився він не на самому перехресті, а неподалік трамвайної зупинки. За більш як 30 років свого існування «Градусник»  змінювався декілька разів і нині мало хто пам’ятає, як він виглядав у 1976 році.

Стовп, на якому розташовувалося табло з часом і температурою, в нижній частині прикрашали металеві барельєфи, присвячені місту, а над табло була встановлена композиція, що зображала земну кулю з флюгером та цифрою «200».

Новости Днепра про З кулею та флюгером: як раніше виглядав легендарний градусник в центрі Дніпра (ФОТО)

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«На цьому місці всі любили призначати побачення та зустрічі. Поруч було багато троянд і лавок, стояв приголомшливий аромат квітів. Саме місце так і називалося «біля Градусника». Деякі жартома говорили «зустрітися під градусом», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Наталія Мироненко.

У такому вигляді він простояв до першої половини 1990-х років. Після – кілька разів змінював зовнішній вигляд. Зникли шар із флюгером, з’явилася башта, де можна було побачити різну рекламу.

Новости Днепра про З кулею та флюгером: як раніше виглядав легендарний градусник в центрі Дніпра (ФОТО)

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«Щоранку по дорозі до інституту обов’язково дивився з вікна трамвая або тролейбуса на градусник і відзначав про себе температуру навколишнього середовища та час. Ще можна було дізнатись напрям вітру. Це було знакове для багатьох місце», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Олег Думський.

Новости Днепра про З кулею та флюгером: як раніше виглядав легендарний градусник в центрі Дніпра (ФОТО)

Цифри на табло з часом теж стали іншими і періодично «Градусник» ламався, показував то невірну температуру, то час, а іноді й тут біло просто темне табло. 2010 року його демонтували. Тепер на місці годинника можна побачити башту з логотипом Дніпра.

фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

 

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Новости Днепра про З кулею та флюгером: як раніше виглядав легендарний градусник в центрі Дніпра (ФОТО)Українська Новости Днепра про З кулею та флюгером: як раніше виглядав легендарний градусник в центрі Дніпра (ФОТО)Русский

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