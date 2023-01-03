Вітраж з викрійками та клумба замість фонтану: ТОП-10 рідкісних фото ЦУМу у Дніпрі

1 січня 1939 року у Дніпрі відкрився найбільший торговий центр на той час Центральний універсальний магазин – ЦУМ. Досі він залишається одним із найпопулярніших місць у Дніпрі. Тут працюють десятки магазинів і продається все: від ґудзиків та мобільних телефонів до шуб і прикрас. Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 незвичайних та маловідомих фактів про один із найстаріших магазинів Дніпра.

Будувати ЦУМ вирішили 1936 року. Планували збудувати за рік, але не вийшло і будівля відчинила двері для покупців лише на початку 1939 року. Архітектором виступив Олександр Красносельський. Він також проектував «Дитячий світ», корпус медичної академії та дугоподібний будинок на одному із перехресть вулиці Короленка та ДК «Металургів».

Звести його швидко завадили ґрунтові води, будівельникам та інженерам довелося виконати низку дренажних робіт. Останні оздоблювальні роботи завершили у магазині 26 грудня 1938 року.

Фасад будівлі було вирішено оздобити гранітом, але у Дніпрі на той час не було потрібно кількості фахівців. Тому облицювання затяглося. Також каменярам довелося попрацювати над статуями, які прикрашають ЦУМ. За задумом архітектора, замість них мала бути барельєфна скульптура, але замість неї надіслали кілька статуй. Вони не підходили під відведені місця, тому їх обтесали до потрібного «розміру».

1939 року в магазині було 24 відділи, серед іншого були передбачені приміщення для персоналу: їдальня, душова, перукарня, медпункт та кімната відпочинку. Для відвідувачів з дітьми було кімната матері та дитини.

У будівлі було шість входів. Потрапити до ЦУМу можна було з проспекту та вулиці Центральної.

Після відкриття тут працювало 225 продавців. Одночасно у магазині могли перебувати 1200 покупців.

За своє «життя» ЦУМ пережив три реконструкції. Перша – у 1944 році, тоді його відновлювали після звільнення Дніпра, друга – на початку 1970-х років. При цьому змінився зовнішній вигляд і оздоблення магазину, тому те, яким задумував його архітектор можна побачити тепер тільки на старих фото.

За деякими даними, після відкриття магазин охороняли собаки. Вони «патрулювали» будинок не зовні, а в середині.

Досі в приміщенні ЦУМу можна побачити старі вітражі, що з’явились у 1970-х роках, гранітну підлогу та сходи з каменю, виконані під час другої реконструкції.

До Другої світової війни у магазині був дубовий паркет, меблі з червоного дерева, а колони були оздоблені полірованим мармуром.

фото: група «Історія в фотографіях. Катеринослав –Днепропетровськ», блог Артема Костюка

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