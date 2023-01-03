Як отримати закордонний паспорт у Дніпрі та скільки це коштує

Щоб отримати у Дніпрі закордонний паспорт – потрібно чекати місяць і заплатити близько 800 грн. Яким є алгоритм дій, які документи потрібні і куди з ними йти – розбиралися журналісти dnepr.info.

Що потрібно

Отримати закордонний паспорт у Дніпрі можна у будь-якому відділенні Державної міграційної служби або Центрі надання адміністративних послуг. Якщо захочете звернутися до першої служби – потрібно вибирати територіальний підрозділ, якщо до сервісного центру – підійде будь-який, без прив’язки до місця реєстрації.

При цьому потрібно надати такі документи: паспорт громадянина України – оригінал та дві копії, ІПН – оригінал та одну копію, якщо є – то раніше виданий закордонний паспорт, а також – написати заяву-анкету на отримання документа. Якщо минулий закордонний паспорт було втрачено – треба надати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також потрібно сплатити адміністративний збір та до всіх документів додати квитанцію про оплату.

До документів потрібно також додати фотографію та відбитки пальців. Все це робиться прямо в місці подання заяви, тому спеціально ходити нікуди не потрібно.

Якщо паспорт не терміновий – його видадуть через 20 робочих днів. Це коштуватиме 733 грн. Але якщо потрібно зробити документ швидко – вам видадуть його за 7 робочих днів, але оплатити при цьому потрібно буде 1373 грн.

Потрапити у відділення міграційної служби або сервісний центр можна записавшись в електронну чергу і прийти точно свого часу.

Для дитини

Щоб оформити закордонний паспорт для дитини, батькам необхідно надати свої паспорти і по дві їх копії, свідоцтво про народження та дві його копії, якщо у дитини є ІПН та старий закордонний паспорт – і їх теж. При цьому, якщо дитині немає 12 років – підійде просто його фото, якщо більше – потрібна особиста присутність. Оформити закордонний документ можна від народження дитини. Він видається на 4 роки. Після досягнення 16 років всім видається закордонний паспорт терміном на 10 років. Вартість «дитячого» паспорта та терміни видачі аналогічні, як і у дорослого.

Два паспорти

У березні 2022 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою українці можуть отримати одночасно закордонний паспорт та ID-картку замість паперового «внутрішнього» паспорта. Але така послуга доступна лише тим, хто або вперше отримує українські документи, або втратив паспорт або хоче його змінити, бо змінилися персональні дані. Щоб отримати закордонний паспорт та картку, потрібно сплатити 1105 грн – тоді документи будуть готові за 20 днів, або ж 1583 грн – у такому разі, забрати їх можна буде вже через 7 робочих днів.

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