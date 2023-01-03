Витраж с выкройками и клумба вместо фонтана: ТОП-10 редких фото ЦУМа в Днепре

Строить ЦУМ решили в 1936 году. Планировали построить за год, но не вышло и здание открыло двери для покупателей только в начале 1939 года. Архитектором выступил Александр Красносельский. Он также проектировал «Детский мир», корпус медицинской академии и дугообразный дом на одном из перекрестков улицы Короленко и ДК «Металлургов».
Возвести здание быстро помешали обильные грунтовые воды, строителям и инженером пришлось выполнить ряд дренажных работ. Последние отделочные работы завершили в магазине 26 декабря 1938 года.
Фасад здания было решено отделать гранитом, но в Днепре того времени не было нужно количества специалистов. Поэтому облицовка затянулась. Также каменотесам пришлось потрудится над статуями, которые украшают ЦУМ. По задумке архитектора вместо них должна была быть барельефная скульптура, но вместо нее прислали несколько статуй. Они не помешались под отведенные места, поэтому их обтесали до нужного «размера».
В 1939 году в магазине было 24 отдела, среди прочего были предусмотрены помещения для персонала: столовая, душевая, парикмахерская, медпункт и комната отдыха. Для посетителей с детьми была предусмотрена комната матери и ребенка.
В здании было шесть входов. Попасть в ЦУМ можно было с проспекта и улицы Центральной.
После открытия тут трудилось 225 продавцов. Одновременно в магазине могли находится 1200 покупателей.
За свою «жизнь» ЦУМ пережил три реконструкции. Первая – в 1944 году, тогда его восстанавливали после освобождения Днепра, вторая в начале 1970-х годов. При этом изменился внешний вид и отделка магазина, так что то, каким задумывал его архитектор можно увидеть теперь только на старых фото.
По некоторым данным, после открытия магазин охраняли собаки. Они «патрулировали» здание не снаружи, а в середине.
До сих пор в здании ЦУМа можно увидеть старые витражи, выполненные в 1970-х годах, гранитный пол и ступени из камня, выполненные во время второй реконструкции.
До Второй мировой войны в магазине был дубовый паркет, мебель из красного дерева, а колонны были отделаны полированным мрамором.
фото: группа «История в фотографиях. Екатринослав-Днепропетровск», блог Артема Костюка
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