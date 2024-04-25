Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Самопровозглашенного «апостола» из Днепра Мунтяна «Бог благословил» уникальной Ferrari Roma за $300 тыс.

Самопровозглашенного «апостола» из Днепра Мунтяна «Бог благословил» уникальной Ferrari Roma за $300 тыс.

Сегодня 18:14
просмотров

Мунтян похвастался люксовой машиной, которую ему подарила команда.

Новости Днепра про Самопровозглашенного

Самопровозглашенный «апостол» так называемой церкви «Возрождение» Владимир Мунтян, известный своими фразами «помазание грядьот» и роскошным, как для «проповедника» стилем жизни, недавно снова шокировал сеть.

На этот раз Мунтян поделился с фолловерами новостью о роскошном подарке. Об этом говорится на его странице в Facebook.

Команда апостола подарила ему люксовый автомобиль Ferarri Roma. Этот автомобиль продается только под заказ, а цена достигает 300 тысяч долларов.

Роскошный презент Мунтян назвал «благословением от Бога».

Бог невероятно благословил нас. Наша команда подарила мне подарок, которого я не ожидал. Новейшая модель машины Ferrari Roma. Такой машины нет нигде и она эксклюзивна. И удивительный факт, что эта машина призвана самой красивой машиной в 2024 году, – написал Мунтян в социальной сети.

Известно, что сейчас в Украине всего два автомобиля этой Ferrari Roma. Одну из них приобрели под «нулевое растаможивание» на протяжении 2022-2023 годов.

Отметим, что сейчас Мунтян находится в ЕС, куда уехал еще до начала полномасштабного вторжения. Теперь его так называемая церковь «Возрождение» работает за пределами Украины.

Владимир Мунтян – уроженец Днепра и именно здесь начиналась его карьера, как самопровозглашенного церковного проповедника. 

Читайте также:

Новости Днепра про Самопровозглашенного Українська Новости Днепра про Самопровозглашенного Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Жительниц Днепропетровщины заставляли попрошайничать в Польше, а «заработанное» забирали
    Новости Днепра
    Сегодня 19:21
    Жительниц Днепропетровщины заставляли попрошайничать в Польше, а «заработанное» забирали

    Женщин вывозили в Польшу, где они должны были зарабатывать деньги…

    В Днепре на маршрут вернется популярный троллейбус
    Новости Днепра
    Сегодня 18:42
    В Днепре на маршрут вернется популярный троллейбус

    В Днепре снова будет курсировать троллейбус №21.

    Что делать если укусил клещ: куда обращаться и какие анализы сдавать
    Новости Днепра
    Сегодня 17:43
    Что делать если укусил клещ: куда обращаться и какие анализы сдавать

    Теплую погоду «почувствовали» не только деревья с цветами, но и…

    По вкусу, как курица: на Днепропетровщине массово растут «мясные» грибы-паразиты
    Новости Днепра
    Сегодня 15:44
    По вкусу, как курица: на Днепропетровщине массово растут «мясные» грибы-паразиты

    Весенний грибной сезон в самом разгаре.

    Последние новости

    Жительниц Днепропетровщины заставляли попрошайничать в Польше, а «заработанное» забирали
    Жительниц Днепропетровщины заставляли попрошайничать в Польше, а «заработанное» забирали

    Женщин вывозили в Польшу, где они должны были зарабатывать деньги попрошайничеством.

    Сегодня 19:21
    1
    просмотров
    В Днепре на маршрут вернется популярный троллейбус
    В Днепре на маршрут вернется популярный троллейбус

    В Днепре снова будет курсировать троллейбус №21.

    Сегодня 18:42
    1
    просмотров
    Что делать если укусил клещ: куда обращаться и какие анализы сдавать
    Что делать если укусил клещ: куда обращаться и какие анализы сдавать

    Теплую погоду «почувствовали» не только деревья с цветами, но и клещи. Они «просыпаются» когда температура тепла становится более 15 градусов тепла. Сезон их активности будет длится до конца осени, а пик наступит в мае-июне, а после – в сентябре-октябре.

    Сегодня 17:43
    2
    просмотров
    Врачи-ФЛП и их пациенты жалуются на дискриминацию: в чем проблема
    Врачи-ФЛП и их пациенты жалуются на дискриминацию: в чем проблема

    Частные врачи жалуются на "подводные камни" в украинском законодательстве.

    Сегодня 17:27
    1
    просмотров
    БК «Днепр» — второй раз стал чемпионом украинской Суперлиги по баскетболу
    БК «Днепр» — второй раз стал чемпионом украинской Суперлиги по баскетболу

    Определился победитель финальной серии за "золото" мужской Суперлиги Украины по баскетболу.

    Сегодня 16:48
    1
    просмотров
    В Днепропетровской области на взятке задержали главу райсуда
    В Днепропетровской области на взятке задержали главу райсуда

    Главу райсуда и посредника разоблачили на взятке на Днепропетровщине

    Сегодня 16:27
    2
    просмотров
    По вкусу, как курица: на Днепропетровщине массово растут «мясные» грибы-паразиты
    По вкусу, как курица: на Днепропетровщине массово растут «мясные» грибы-паразиты

    Весенний грибной сезон в самом разгаре.

    Сегодня 15:44
    2
    просмотров
    В Днепре внезапно отключили воду: где именно и причина
    В Днепре внезапно отключили воду: где именно и причина

    Сделайте на всякий случай запасы питьевой и технической воды!

    Сегодня 15:06
    6
    просмотров
    Куда сдать ненужную одежду в Днепре: адреса
    Куда сдать ненужную одежду в Днепре: адреса

    Наверное, у каждого в шкафу есть одежда, которую уже не носят, но она в хорошем состоянии. Причин, по которым та или иная вещь перестала быть в «ходу» множество: перестал нравиться цвет, фасон, стала мала, или наоборот – велика. Особенно много…

    Сегодня 15:03
    4
    просмотров
    Где в Днепре в мае будут выключать газ
    Где в Днепре в мае будут выключать газ

    В мае в Днепре снова будут выключать газ из-за ремонтных работ

    Сегодня 14:42
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх