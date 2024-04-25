Самопровозглашенного «апостола» из Днепра Мунтяна «Бог благословил» уникальной Ferrari Roma за $300 тыс.

Мунтян похвастался люксовой машиной, которую ему подарила команда.

Самопровозглашенный «апостол» так называемой церкви «Возрождение» Владимир Мунтян, известный своими фразами «помазание грядьот» и роскошным, как для «проповедника» стилем жизни, недавно снова шокировал сеть.

На этот раз Мунтян поделился с фолловерами новостью о роскошном подарке. Об этом говорится на его странице в Facebook.

Команда апостола подарила ему люксовый автомобиль Ferarri Roma. Этот автомобиль продается только под заказ, а цена достигает 300 тысяч долларов.

Роскошный презент Мунтян назвал «благословением от Бога».

Бог невероятно благословил нас. Наша команда подарила мне подарок, которого я не ожидал. Новейшая модель машины Ferrari Roma. Такой машины нет нигде и она эксклюзивна. И удивительный факт, что эта машина призвана самой красивой машиной в 2024 году, – написал Мунтян в социальной сети.

Известно, что сейчас в Украине всего два автомобиля этой Ferrari Roma. Одну из них приобрели под «нулевое растаможивание» на протяжении 2022-2023 годов.

Отметим, что сейчас Мунтян находится в ЕС, куда уехал еще до начала полномасштабного вторжения. Теперь его так называемая церковь «Возрождение» работает за пределами Украины.

Владимир Мунтян – уроженец Днепра и именно здесь начиналась его карьера, как самопровозглашенного церковного проповедника.

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