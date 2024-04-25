Врачи-ФЛП и их пациенты жалуются на дискриминацию: в чем проблема

Частные врачи жалуются на "подводные камни" в украинском законодательстве.

С 2018 года идет медицинская реформа, которая уже показала результативность на первом этапе. В частности, появились семейные врачи, которые могут оказывать услуги как в государственных учреждениях, так и в частных клиниках.

Медицинские услуги населению могут предоставлять как государственные или частные клиники, которые являются юридическими лицами, так и врачи – физические лица-предприниматели (ФЛП). Последние такие же врачи, как и в медицинских учреждениях. Они почти ничем не отличают от своих коллег и заключают договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), которая оплачивает пакеты услуг безвозмездные для пациентов.

Врачи-ФЛП хорошо знают все болезни своих подопечных и ведут их комплексное лечение. Впрочем, по словам медиков, ведущих частную практику, проблемы возникают на этапе, когда пациенты нуждаются в справке.

Например, когда человек хочет получить такие социальные услуги, как санаторное лечение или реабилитация или установление инвалидности.

Такую справку может быть врачебно-консультативная комиссия (ЛКК), но в частных клиниках, даже при наличии штата квалифицированных работников, имеющих договоры с НСЗУ, такой возможности нет.

Основами законодательства Украины о здравоохранении определено, что учреждение здравоохранения — юридическое лицо любой формы собственности и организационно-правовой формы или ее обособленное подразделение, обеспечивающее медицинское обслуживание населения на основе соответствующей лицензии и профессиональной деятельности медицинских (фармацевтических) работников и специалистов (по реабилитации). Учитывая положения законодательства, можно сделать вывод, что врачебно-консультативные комиссии создаются исключительно при учреждениях здравоохранения. Физическое лицо — предприниматель самостоятельно, или в сотрудничестве с другим физическим лицом — предпринимателем не можете создать ЛКК и выдавать вышеупомянутые справки, — такой ответ получил один из частных врачей от Минздрава.

Врачи, работающие как ФЛП, считают такую норму дискриминационной.

На сайте Кабмина появилась петиция, где медики просят правительство пересмотреть законодательство, касающееся врачебных комиссий.

Проведенная государством медицинская реформа заключается в улучшении предоставления услуг пациентам, поскольку предусмотрела право на свободный выбор врача. Физические лица предприниматели получают лицензию и заключают договор с Национальной службой здоровья Украины. Физические лица предприниматели могут использовать наемный труд. То есть, в понимании законодательства Украины, физические лица предприниматели с соответствующей лицензией являются учреждениями здравоохранения. Минздрав даже не считает ФЛП, которые получили лицензии, учреждениями здравоохранения и отмечает невозможность создания ФЛП собственных врачебно-консультативных комиссий.

Считаю, что такие положения законодательства дискриминационны по отношению к врачам ФЛП и их пациентам, приводит к неравному положению пациентов государственных/коммунальных и частных учреждений здравоохранения, — говорится в петиции.

Увидеть и подписать петицию можно ТУТ.

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