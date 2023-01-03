Как получить загранпаспорт в Днепре и сколько это стоит

Чтобы получить в Днепре заграничный паспорт – нужно ждать месяц и заплатить порядка 800 грн. Каков алгоритм действий, какие документы нужны и куда с ними идти – разбирались журналисты dnepr.info.

Что нужно

Получить загранпаспорт в Днепре можно в любом отделении Государственной миграционной службе, Центре предоставления административных услуг. Если захотите обратиться в первую службу – нужно выбирать территориальное подразделение, если в сервисный центр – подойдет любой, без привязки к месту регистрации.

При этом нужно предоставить такие документы: паспорт гражданина Украины – оригинал и две копии, ИНН – оригинал и одну копию, если есть – то ранее выданный загранпаспорт, а также – написать заявление-анкету на получение документа. Если прошлый заграничный паспорт был утерян – нужно предоставить выписку из Единого реестра досудебных расследований. Также нужно оплатить административный сбор и ко всем документам приложить квитанцию об оплате.

К документам нужно также будет добавить фотографию и отпечатки пальцев. Все это делается прямо в месте подачи заявления, так что специально ходить никуда не нужно.

Если паспорт не к спеху – его выдадут через 20 рабочих дней. Это обойдется в 733 грн. Но если очень нужно можно сделать документ и за 7 рабочих дней и оплатить при этом 1373 грн.

Попасть в отделение миграционной службы либо в сервисный центр можно записавшись в электронную очередь и прийти точно в свое время.

Для ребенка

Чтобы оформить загранпаспорт для ребенка, родителям необходимо предоставить свои паспорта и по две их копии, свидетельство о рождении и две его копии, если у ребенка есть ИНН и старый загранпаспорт – и их тоже. При этом, если чаду нет 12 лет – подойдет просто его фото, если больше – нужно личное присутствие. Оформить заграничный документ можно с самого рождения ребенка. Он выдается на 4 года. По достижении 16 лет всем выдается загранпаспорт сроком на 10 лет. Стоимость «детского» паспорта и сроки выдачи аналогичны, как и у взрослого.

Два паспорта

В марте 2022 года Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому украинцы могут получить одновременно заграничный паспорт и ID-карту вместо бумажного «внутреннего» паспорта. Но такая услуга доступна только тем, кто впервые получает украинские документы, либо потерял паспорт или хочет его поменять потому что изменились персональные данные. Чтобы получить загранпаспорт и карту нужно уплатить 1105 грн – тогда документы будут готовы за 20 дней, либо же 1583 грн — в таком случае, забрать их можно будет уже через 7 рабочих дней.

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