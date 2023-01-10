Як у королеви Англії: як виглядає пес майже за 100 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдорожчих породистих собак на продаж у Дніпрі. Майже всі вони – діти титулованих батьків, мають документи, чіпи, а в майбутньому можуть не лише тішити господаря, а й брати участь у виставках.

Майже 97 тис грн коштуватиме щеня собаки породи австралійська вівчарка чи «ауссі». Малюкам ще немає і двох місяців. Новому господареві їх віддадуть, коли цуценята трохи підростуть, отримають ветпаспорт, чіп та щеплення. Заводчик повідомляє, що батьки вівчарок «родом» із Франції та Польщі, пройшли тестування на стан здоров’я та мають стабільну психіку.

Незважаючи на слово «австралійська» порода вівчарок все ж таки виведена в США близько 100 років тому. Собаки добре піддаються дресируванню, люблять прогулянки на свіжому повітрі, дуже активні та доброзичливі. Середній ріст в загривку становить 55 см. тривалість життя – до 15 років.

91,5 тис грн коштуватиме собака породи вельш – коргі. Собака росте в постійному контакті з дітьми та іншими тваринами, власник називає її «дружелюбною, поступливою та життєрадісною». Має ветеринарний паспорт, чіп, документи КСУ.

Порода виведена у Великій Британії. За однією з легенд, цуциків коргі людям подарували феї, у яких вони були їздовими собаками. Це улюблена порода покійної англійської королеви Єлизавети ІІ. Вельш-коргі належать до сімейства вівчарок. Можуть вирости в середньому до 30 см, вага – 14 кг, термін життя – до 15 років.

Стільки ж обійдеться собака породи китайська чубата. В оголошенні нічого не сказано про її родовід, наявність чіпів, щеплень, зате господар зазначає, що шерсть вихованиці не звалюється в колтуни, а характер добрий.

Собаки породи бувають двох видів – повністю вкриті шерстю і такі, у яких вона є тільки на голові, кінцівках та хвості. Вважається декоративною собакою-компаньйоном. Середній зріст у загривку досягає 30 см. Тривалість життя становить до 18 років.

За 31 тис. грн у Дніпрі можна купити аргентинського дога. Вік собаки – один рік. Батьки «родом» з Уругваю, Аргентини та Європи. Привчений до вигулу на повідку, проходить початковий курс соціалізації. Є паспорт, щеплення та чіп.

Це перша та єдина порода у світі виведена в Аргентині. Перші щенята з’явилися у 1920-ті роки. Є мисливським собакою, може довго і на високій швидкості переслідувати жертву. Може атакувати навіть пуму. Також раніше порода використовувалася як бійцівська. Зростання в загривку може сягати 65 см, середня вага – 40 кг, термін життя – до 15 років.

Собака породи Сіба-Іну продається у Дніпрі за 50 тис грн. Цуценяті виповнилося 2 місяці, у нього є чіп, щеплення та паспорт. Сіба-Іну виведено на японському острові Хонсю в III столітті до н.е. До Японії собак завезли корейці-переселенці. Цікаво, що собака цієї породи регулярно показує, як сильно любить свого господаря, але водночас дає зрозуміти, що може обійтися без нього.

Уживається з кішками в будинку, але не сходиться характером з птахами і гризунами. Якщо рано не привчити собаку до людей, то в майбутньому вона вже не зможе знаходитись поряд з ними. Може сама себе займати годинами, не потребуючи уваги господаря. Виростає до 40 см у загривку, термін життя – до 15 років.

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