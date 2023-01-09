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10 известных памятников, которые убрали с улиц Днепра с 2014 года

Сегодня 18:55
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В этом году с улиц Днепра уже исчезли три памятника. Чуть больше был демонтировано в декабре 2022 года. Большая часть людей, в честь которых были установлены монументы в нашем городе не имела к Днепру никакого отношения. Журналисты dnepr.info собрали подборку из ТОП-10 памятников, которые раньше находились на улицах города, а сегодня отправились в музей или КП «Зооконтроль» на временное хранение.

Новости Днепра про 10 известных памятников, которые убрали с улиц Днепра с 2014 года

Первым в Днепре убрали памятник Ленину на Площади Героев Майдана. Появился он там в 1957 году, был местом сбора для проведения различных демонстраций и митингов. В феврале 2014 от памятника остался один постамент.

Новости Днепра про 10 известных памятников, которые убрали с улиц Днепра с 2014 года

Также в июне 2014 года был демонтирован памятник Ленину, стоящий возле сквера Героев. Установлен он был там в 1972 году.

Новости Днепра про 10 известных памятников, которые убрали с улиц Днепра с 2014 года

Памятник Григорию Петровскому в Днепре появился в 1976 году на одноименной площади. В начале 2016 года его оттуда убрали.

Новости Днепра про 10 известных памятников, которые убрали с улиц Днепра с 2014 года

В конце декабря прошлого года в Днепре снесли памятник советскому писателю Максиму Горькому. Находился он на улице Княгини Ольги. Был установлен в 1977 году. Когда памятник ставили, то заявили, что хоть Горький к нашему городу отношения и не имеет, но он «вдохновлялся им, когда писал свои произведения».

Новости Днепра про 10 известных памятников, которые убрали с улиц Днепра с 2014 года

Памятник генералу Ефиму Пушкину установили в Днепре в 1945 году.  Военный участвовал в обороне и освобождении Днепра во время Второй мировой войны. Сначала памятник был «временный», и на постаменте стояла машина Т-70, в середине 1960-х его решили «реконструировать» и поставили вместо легкого танка огромный Т-34.  4 января этого года «Танк» с пересечения проспектов убрали.

Новости Днепра про 10 известных памятников, которые убрали с улиц Днепра с 2014 года

Также 4 января в городе был демонтирован памятник Александру Матросову. Находился он неподалеку Преображенского собора. Памятник был открыт в 1975 году. По некоторым данным, Матросов был уроженцем Днепра, а во время Второй мировой войны грудью закрыл пулемет и таким образом спас товарищей. Умер в 1943 году.

Новости Днепра про 10 известных памятников, которые убрали с улиц Днепра с 2014 года

17 декабря 2022 года в Днепре убрали сразу два памятника. Первый – Володе Дубинину, что находился в одноименном парке. Дубинин был пионером и членом партизанского отряда в Керчи. Памятник установили в Днепре в 1967 году.

Новости Днепра про 10 известных памятников, которые убрали с улиц Днепра с 2014 года

А также демонтировали памятник Александру Пушкину, что находился на проспекте Леси Украинки. Пушкин во время своей ссылки бывал в нашем городе, провел тут несколько недель, жил в доме генерала и даже бывал на Мандрыковке. Установили бюст в Днепре в 1901 году на деньги жителей города.

Новости Днепра про 10 известных памятников, которые убрали с улиц Днепра с 2014 года

28 декабря 2022 года в Днепре был снесен памятник Валерию Чкалову. Находился он неподалеку парка Глобы. Был установлен в 1981 году. Валерий Чкалов был летчиком-испытателем, совершил беспосадочный перелет из Москвы в Ванкувер.

Новости Днепра про 10 известных памятников, которые убрали с улиц Днепра с 2014 года

6 января 2023 года в Днепре с постамента на бульварной части проспекта Яворницкого был убран памятник Михаилу Ломоносову – российскому ученому. Он был установлен в нашем городе в 1971 году. Считается, что Ломоносов изучал минералогию и был основателем горного дела.

Новости Днепра про 10 известных памятников, которые убрали с улиц Днепра с 2014 года

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Новости Днепра про 10 известных памятников, которые убрали с улиц Днепра с 2014 годаУкраїнська Новости Днепра про 10 известных памятников, которые убрали с улиц Днепра с 2014 годаРусский

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