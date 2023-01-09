Привет из 90-х: как выглядят голубятни Днепра сейчас (ФОТО)

Журналисты dnepr.info прошлись по Днепру и сфотографировали еще оставшиеся в городе голубятни. Часть из них сохранилась в хорошем состоянии, часть – выглядит не самым лучшим образом.
Самую красивую голубятню удалось найти на Набережной Победы. Она сохранилась лучше всего. Находится у детской площадки, неподалеку от многоэтажных жилых домов.
На проспекте Героев, неподалеку школы №111 также находится голубятня. Птицы живут тут до сих пор. Их «дом» заключен в небольшую клетку, чтобы пернатые не разлетались. Этой голубятне четверть века, рядом с ней раньше находилась клумба с цветами, а в самом «доме» жили куры и петухи.
Голубятней занималась семья обувщика, который держал прямо под домом пернатых свою мастерскую.
Также на набережной, у школы №66 есть еще одна голубятня. Выглядит она хуже, чем предыдущие две. В ней не видно птиц и открыты двери.
Но зато на одной из ее стен есть граффити работы известного местного художника Валерия Zdesroy.
«Избушкой на курьих ножках» зовут местные голубятню на улице Авиационной. Находится она во дворе жилого дома. Ей, как и большинству домов для птиц из нашего обзора около 30 лет.
«Своя» голубятня есть и у жителей проспекта Мазепы в Днепре. Находится во одном из дворов. Рядом с ней располагается стол с лавочками.
фото голубятни с пр. Мазепы: Д. Мелешко
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