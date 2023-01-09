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Привет из 90-х: как выглядят голубятни Днепра сейчас (ФОТО)

Сегодня 14:43
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До середины 1990-х годов жители городов, в том числе и Днепра, часто разводили голубей. Дома для пернатых строили как в частном секторе, так и во дворах многоэтажек. Увидеть небольшой домик с птицами можно было в каждом районе Днепра. Но со временем многие это дело забросили, а голубятни остались без своих «жителей».

Новости Днепра про Привет из 90-х: как выглядят голубятни Днепра сейчас (ФОТО)

Журналисты dnepr.info прошлись по Днепру и сфотографировали еще оставшиеся в городе голубятни. Часть из них сохранилась в хорошем состоянии, часть – выглядит не самым лучшим образом.

Самую красивую голубятню удалось найти на Набережной Победы. Она сохранилась лучше всего. Находится у детской площадки, неподалеку от многоэтажных жилых домов.

Новости Днепра про Привет из 90-х: как выглядят голубятни Днепра сейчас (ФОТО)

 

На проспекте Героев, неподалеку школы №111 также находится голубятня. Птицы живут тут до сих пор. Их «дом» заключен в небольшую клетку, чтобы пернатые не разлетались. Этой голубятне четверть века, рядом с ней раньше находилась клумба с цветами, а в самом «доме» жили куры и петухи.

Новости Днепра про Привет из 90-х: как выглядят голубятни Днепра сейчас (ФОТО)

 

Голубятней занималась семья обувщика, который держал прямо под домом пернатых свою мастерскую.

Новости Днепра про Привет из 90-х: как выглядят голубятни Днепра сейчас (ФОТО)

 

Также на набережной, у школы №66 есть еще одна голубятня. Выглядит она хуже, чем предыдущие две. В ней не видно птиц и открыты двери.

Новости Днепра про Привет из 90-х: как выглядят голубятни Днепра сейчас (ФОТО)

 

Но зато на одной из ее стен есть граффити работы известного местного художника Валерия Zdesroy.

Новости Днепра про Привет из 90-х: как выглядят голубятни Днепра сейчас (ФОТО)

 

«Избушкой на курьих ножках» зовут местные голубятню на улице Авиационной. Находится она во дворе жилого дома. Ей, как и большинству домов для птиц из нашего обзора около 30 лет.

Новости Днепра про Привет из 90-х: как выглядят голубятни Днепра сейчас (ФОТО)

 

«Своя» голубятня есть и у жителей проспекта Мазепы в Днепре. Находится во одном из дворов. Рядом с ней располагается стол с лавочками.

Новости Днепра про Привет из 90-х: как выглядят голубятни Днепра сейчас (ФОТО)

 

фото голубятни с пр. Мазепы: Д. Мелешко

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Новости Днепра про Привет из 90-х: как выглядят голубятни Днепра сейчас (ФОТО)Українська Новости Днепра про Привет из 90-х: как выглядят голубятни Днепра сейчас (ФОТО)Русский

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