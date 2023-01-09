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60 тыс грн в месяц: каким водителям в Днепре больше всего платят

Сегодня 12:46
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Работа водителем одна из самых востребованных вакансий не только в Днепре, но и по всей Украине. Нужны самые разные специалисты – от тех, кто может водить обычное легковое авто до тех, кто может управляться с большегрузной фурой. Журналисты dnepr.info узнали, сколько может заработать водитель в Днепре и собрали подборку из ТОП-10 самых популярных вакансий для мужчин и женщин, которые могут управлять железным конем.

Новости Днепра про 60 тыс грн в месяц: каким водителям в Днепре больше всего платят

Водитель категории В – тот, кто может водить легковой автомобиль может заработать в Днепре 10 тыс грн. Работать нужно будет не в городе, а ездить по Украине, поэтому среди требований к соискателю не только наличие прав, но и «умение читать областные карты Украины».

Новости Днепра про 60 тыс грн в месяц: каким водителям в Днепре больше всего платят

Водитель категории «С» может заработать в Днепре от 13 до 16 тыс грн в месяц. Трудиться нужно будет на грузовом автомобиле ГАЗ, ездить нужно будет по городу. Среди требований к будущему сотруднику «желание работать».

Новости Днепра про 60 тыс грн в месяц: каким водителям в Днепре больше всего платят

Водитель –перевозчик посылок на почте может заработать в месяц от 10 до 13 тыс грн. Для того, чтобы получить должность соискатель должен иметь права категории «В» или «С», любить поездки и при этом не иметь за плечами ДТП. В задачи будет входить прием и выдача груза и оформление соответствующих бумаг.

Новости Днепра про 60 тыс грн в месяц: каким водителям в Днепре больше всего платят

Водитель такси в Днепре может заработать от 19 до 37 тыс грн в месяц или 65% от всей кассы. Так заявляет работодатель. Трудиться нужно будет в автопарке, на машине компании. Ремонтировать транспортное средство будет работодатель, а вот график можно выбрать: полная неделя или три через три. Выплаты обещают проводить еженедельно.

Новости Днепра про 60 тыс грн в месяц: каким водителям в Днепре больше всего платят

Умение водить «Камаз» оценивается в Днепре в 18 – 23 тыс грн в месяц. Такую зарплату предлагают водителю за то, что он будет развозить продукцию по городу. Работа шестидневная, один выход оценивается в 800-1100 грн.

Новости Днепра про 60 тыс грн в месяц: каким водителям в Днепре больше всего платят

При наличии прав категории «С» или «Е», а также опыта вождения больших машин в Днепре можно устроиться водителем бензовоза и зарабатывать от 45 до 50 тыс грн в месяц. Соискатель должен уметь не только управлять бензовозом, но и ремонтировать его.

Новости Днепра про 60 тыс грн в месяц: каким водителям в Днепре больше всего платят

Водитель-экспедитор со своим авто для перевозок 1-3 тонн груза может заработать в Днепре от 46 до 52 тыс грн. Среди требований работодателя – отсутствие судимости, хорошая физическая форма, пунктуальность и самое главное – наличие собственного авто для перевозок. В обязанности водителя входит не только развозка товара по точкам, но и прием груза, работа с документами, обслуживание клиентов согласно стандартов компании.

Новости Днепра про 60 тыс грн в месяц: каким водителям в Днепре больше всего платят

Водитель-дальнобойщик в Днепре может заработать от 30 до 60 тыс грн в месяц. Ездить нужно будет по Украине и ближайшим странам, работать на рефрижераторе. В обязанности входит не только перевозка груза, но и «надлежащее отношение к автомобилю».

Новости Днепра про 60 тыс грн в месяц: каким водителям в Днепре больше всего платят

Работа водителем-курьером в Днепре может принести от 18 до 20 тыс грн. В объявлении о вакансии сказано, что курьер сможет «сам регулировать свою загруженность и доход, а оплата зависит от количества заказов». Во время работы компания обеспечивает страхование от несчастных случаев.

Новости Днепра про 60 тыс грн в месяц: каким водителям в Днепре больше всего платят

Также в Днепре могут найти работу не только водители автомобилей, но и погрузчиков. Работа на каре оценивается в 15-18 тыс грн в месяц. В обязанности входит погрузка и выгрузка товара, сбор заказа для покупателей. Обязательно иметь удостоверение, подтверждающее навыки работы на погрузчике.

Новости Днепра про 60 тыс грн в месяц: каким водителям в Днепре больше всего платят

 

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