Коли потрібно платити за розбитий товар у супермаркетах: відповідь Держпродспоживслужби

У супермаркетах Дніпра часто можна побачити таблички біля камер зберігання, де йдеться, що: «адміністрація не несе відповідальності, якщо з вашими речами щось трапиться». Але у Держпродспоживслужбі іншої думки. Також часто в магазинах просять покупців заплатити за ненавмисно розбитий ними товар. Багато хто не знає своїх прав і платить, хоча може цього не робити. Журналісти dnepr.info розбиралися, як вчинити.

Залишати речі

Згідно українського законодавства, речі до камер зберігання супермаркетів здавати не обов’язково. А крім цього, адміністрація магазину все-таки несе відповідальність за збереження вмісту сумок покупців, якщо вони все ж таки скористалися камерою тимчасового зберігання. Як зазначають у Держпродспоживслужбі: «Адміністрація бере на себе обов’язок щодо збереження речей, зданих покупцем на зберігання. Це підтверджується видачею покупцю номерного жетону. Фактично ви укладаєте з магазином договір про зберігання та у випадку, якщо з вашої сумки щось пропаде – магазин зобов’язаний компенсувати втрати».

Поклавши сумку до камери зберігання, споживач фактично укладає з магазином договір про безкоштовне надання послуги зі зберігання речей. Примушувати покупця укладати такий «договір» не можна.

«Якщо не пускають із сумкою до магазину – ви можете викликати керівника торгової точки та поскаржитися йому чи залишити письмову заяву про порушення прав споживачів. Адже такими діями магазин порушує принцип публічності договору, оскільки він не має права відмовити у продажу товару громадянину за наявності можливості продати відповідний товар чи надати послугу, а занесена до зали сумка ніяк не заважає продажу», – зазначили у прес-службі Держпродспоживслужби.

Розбитий товар

Якщо покупець ненароком розбив товар, він може за нього не платити.

«Згідно із законом «Про захист прав споживачів», заборонено примушувати покупця купувати продукцію неналежної якості або непотрібного йому асортименту. Також у Цивільному кодексі України йдеться про те, що відповідальність за ризик випадкового знищення чи псування майна несе його власник, якщо інше не встановлено договором», – зазначили у прес-службі Держпродспоживслужби України.

Також наголошується, що якщо співробітники супермаркету наполягають на вині покупця, її спочатку потрібно довести в суді. Вимагати оплату розбитого товару в магазині не мають права, співробітники торгової точки можуть лише зафіксувати факт і подати на покупця до суду. Оплату за товар у супермаркеті можуть вимагати лише у тому випадку, якщо покупець розбив щось навмисно і цей намір було зафіксовано.

Якщо права покупця було порушено: його змусили заплатити за товар або залишити сумку в камері для зберігання – споживач може поскаржитися на супермаркет до Держпродспоживслужби.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: