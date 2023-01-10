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  • Магазин «Обнова» и башни на крыше: как раньше выглядело здание, где находится «Репортер» (ФОТО)

Магазин «Обнова» и башни на крыше: как раньше выглядело здание, где находится «Репортер» (ФОТО)

Сегодня 14:52
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В Днепре сохранилось не так много старинных домов, а тех, что были отреставрированы и сегодня живут новой жизнью – еще меньше. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как более 100 лет назад выглядел трехэтажный дом, где сегодня находится один из самых известных ресторанов Днепра.

Новости Днепра про Магазин «Обнова» и башни на крыше: как раньше выглядело здание, где находится «Репортер» (ФОТО)

В Днепре сохранилось не так много старинных домов, а тех, что были отреставрированы и сегодня живут новой жизнью – еще меньше. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как более 100 лет назад выглядел трехэтажный дом, где сегодня находится один из самых известных ресторанов Днепра.

Новости Днепра про Магазин «Обнова» и башни на крыше: как раньше выглядело здание, где находится «Репортер» (ФОТО)

В середине XIX века в Днепре появился двухэтажный особняк, который можно увидеть до сих пор. Дом находится в хорошем состоянии. Возвели его в 1850 году на углу центрального проспекта и тогдашней улицы Кудашевской. Владелец дома – торговец лесом Хаим Розенберг захотел, чтобы дом его был разной высоты. Поэтому на центральном проспекте мы видим три этажа здания, по дворовому фасаду их четыре, а за ними есть еще двухэтажный корпус дома, который использовался в качестве жилья для прислуги и служебных дел владельца особняка. На первом этаже здания находились магазины и лавки. На двух других – сдавались квартиры. самые дорогие были с балконами, выходившими на проспект.

В 1905 году на улице, практически прямо у дома Розенберга произошла стычка между  студентами и городской властью. Она произвела на владельца дома такое большое впечатление, что он посчитал нужным продать свой бизнес и уехать из города. Однако дом еще долгое время принадлежал ему.

Новости Днепра про Магазин «Обнова» и башни на крыше: как раньше выглядело здание, где находится «Репортер» (ФОТО)

В 1908 году в доме размещалось общество взаимного кредита. В 1920-х – национализирован.

Новости Днепра про Магазин «Обнова» и башни на крыше: как раньше выглядело здание, где находится «Репортер» (ФОТО)

После Второй мировой войны внешне дом сильно изменился – исчезли башенки с крыши и балконы с третьего этажа. В 1970-х на первом этаже находился магазин одежды «Обнова». На фасаде появился барельеф,  посвященный событиям 1905 года, происходившим на этой улице. Верхние этажи занимали различные конторы.

Новости Днепра про Магазин «Обнова» и башни на крыше: как раньше выглядело здание, где находится «Репортер» (ФОТО)

В начале этого века здания было отреставрировано, теперь его все больше знают не как доходный дом Розенберга, а как место, где находится популярный ресторан.

 

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Новости Днепра про Магазин «Обнова» и башни на крыше: как раньше выглядело здание, где находится «Репортер» (ФОТО)Українська Новости Днепра про Магазин «Обнова» и башни на крыше: как раньше выглядело здание, где находится «Репортер» (ФОТО)Русский

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