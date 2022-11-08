Без чека и объяснения причины: как вернуть товар в магазин

Вернуть товар в магазин – задача легкая, главное знать в какие сроки делать возврат, какие документы при этом нужно иметь при себе и что можно вернуть.

Согласно нормам Закона Украины «О защите прав потребителей» у покупателя есть 14 дней, чтобы вернуть или обменять купленный товар. При этом, главное, чтобы товар не использовался, сохранил свой внешний вид, бирки и желательно при этом наличие чека у потребителя.

При возврате товара потребитель должен написать письменное заявление о своем желании отказаться от покупки. Многие магазины настаивают, что нужно при этом указывать причину, но в законе об этом ничего не сказано. То есть можно возвращать товар без объяснений.

При написании заявления нужно будет указывать паспортные данные, поэтому документ следует иметь с собой.

Вернуть товар можно, даже если не сохранился чек. Для этого следует написать заявление о получении копии товарного чека на имя директора магазина. Мало кто знает, но торговые точки хранят ленты с данными о продаже товаров три года.

Никаких других данных, типа номера заказа в Интернет-магазине и прочее покупатель предоставлять не обязан.

При этом продавец обязуется вернуть средства за товар не позднее, чем через неделю после возврата продукции. Если оплата была проведена с помощью банковской карты – на нее и вернутся средства. При этом, уведомление о зачислении денег может и не прийти, так что не стоит сразу паниковать, а нужно лишь проверить счет. Если покупка была совершена за наличные – деньги за товар должны отдать в тот же день на руки.

Процедура возврата товара, купленного в Интернет-магазине аналогична, как если бы товар был приобретен в обычной торговой точке «офлайн».

Не все товары подлежат возврату. Не примут обратно в магазин продовольственные товары, лекарство, средства и предметы гигиены, такие как зубные щетки, бритвы, расчески. Также нельзя вернуть детские игрушки, ткань, метражный ковер, нательное и постельное белье, книги, инструменты для маникюра, ювелирные украшения, косметику, парфюмерию, пуховики, перчатки, тюль, кружева, товары в аэрозольной упаковке. Нельзя отдать обратно также стройматериалы, парики, товары для новорожденных.

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