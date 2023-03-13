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Перенос столицы и запрет популярной соцсети: самые необычные петиции украинцев

Сегодня 15:58
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Недавно на сайте Петиций Президента Украины появился документ с предложением: переименовать название «россия» на «московия». Петиция набрала необходимые 25 тыс голосов для того, чтобы ее рассмотрел Президент. Владимир Зеленский заявил, что поручил профильным ведомствам изучить возможность переименования и историческое название соседнего государства. Журналисты dnepr.info  решили посмотреть, какие еще петиции пишут Президенту и о чем просят Главу государства пока в стране идет полномасштабная война.

Новости Днепра про Перенос столицы и запрет популярной соцсети: самые необычные петиции украинцев

Дополнительные выходные

Некий Слуцкий Александр 13 марта создал петицию с просьбой сделать Международный день мужчины, который в мире отмечают 19 ноября выходным днем. Пока что за это проголосовали 8 человек из необходимых 25 тыс.

Новости Днепра про Перенос столицы и запрет популярной соцсети: самые необычные петиции украинцев

Также у Главы государства просят установить новый праздник в честь слов «Слава Украине!». Отмечать его хотят 6 марта и просят, чтобы этот день был выходной.

Новости Днепра про Перенос столицы и запрет популярной соцсети: самые необычные петиции украинцев

Просят Президента сделать выходным днем и понедельник, следующий за поминальным воскресеньем, которое идет после пасхального воскресенья. В петиции сказано, что «поминальное воскресенье является важным религиозным праздником для многих украинцев, но после этого важного дня многие идут в понедельник на работу с плохим настроением и меньшей продуктивностью», — сказано в тексте петиции.

Новости Днепра про Перенос столицы и запрет популярной соцсети: самые необычные петиции украинцев

Для того, чтобы продуктивность была высокой, а отдых более качественным, Президента просят ввести в Украине четырехдневную рабочую неделю.

Новости Днепра про Перенос столицы и запрет популярной соцсети: самые необычные петиции украинцев

Перенос столицы

В этом году на сайте петиций появилось сразу два предложения о переносе столицы из Киева в другие регионы Украины. Президенту предлагают перенести столицу в Кропивницкий. Автор документа заявляет, что если переместить столицу в Кировоградскую область, то оккупантам в будущем в случае чего трудно будет ее захватить так, как они захватили Киевскую область.

Новости Днепра про Перенос столицы и запрет популярной соцсети: самые необычные петиции украинцев

Также Владимира Зеленского просят перенести столицу в поселок Луч Николаевской области. Каких-то аргументов автор не приводит, просто говорит, что город разрушен оккупантами, его нужно восстановить и перенести туда столицу.

Новости Днепра про Перенос столицы и запрет популярной соцсети: самые необычные петиции украинцев

Запреты и советы

Просят Президента и запретить платформу Tik-Tok в Украине. Аргументов инициатор петиции не приводит, но просит рассмотреть его предложение.

Новости Днепра про Перенос столицы и запрет популярной соцсети: самые необычные петиции украинцев

Кроме этого просят Владимира Зеленского «не допустить, чтобы Китай помогал россии!» Автор петиции говорит, что есть информация о том, что власти КНР будут поставлять снаряды рф и если это правда – то власть Украины должна немедленно принять меры. Также он дает советы, что нужно делать.

Новости Днепра про Перенос столицы и запрет популярной соцсети: самые необычные петиции украинцев

Финансовая грамотность

Инициатор одной из петиций на сайте просит, чтобы государство рассчитывалось по кредитам своих граждан в микрофинансовых организациях (не банках), если гражданин признает себя банкротом. Причина, по которой на это нужно выделать средства из бюджета по мнению автора в том, что государство не беспокоилось о финансовой грамотности граждан, не проводило никакой разъяснительной работы на эту тему, а значит косвенно виновно в том, что люди набрались кредитов под большие проценты и не могут их выплатить. Поэтому, государство должно также отвечать на «последствия своей бездеятельности».

Новости Днепра про Перенос столицы и запрет популярной соцсети: самые необычные петиции украинцев

Продолжение декоммунизации

Президента просят «декоммунизировать термин «область», который был унаследован от СССР и заменить его на словосочетания «земля», «волость», «край», которые отображают украинскую культуру и историю. Это изменение поможет построить сильную и самодостаточную украину с собственной идентичностью и культурой».

Новости Днепра про Перенос столицы и запрет популярной соцсети: самые необычные петиции украинцев

 

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Новости Днепра про Перенос столицы и запрет популярной соцсети: самые необычные петиции украинцевУкраїнська Новости Днепра про Перенос столицы и запрет популярной соцсети: самые необычные петиции украинцевРусский

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