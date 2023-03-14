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  • Теперь тут жилмассивы: где в Днепре находился казацкий зимовник, основанный раньше города

Теперь тут жилмассивы: где в Днепре находился казацкий зимовник, основанный раньше города

Сегодня 18:19
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На территории нынешнего Днепра было несколько зимовников. Со временем они превращались в слободки, а названия получали в честь своих основателей.

Новости Днепра про Теперь тут жилмассивы: где в Днепре находился казацкий зимовник, основанный раньше города

Зимовник – это хутор, где казаки находились зимой и когда не было боевых действий. Раньше в Днепре было очень много зимовников. Теперь на их месте жилмассивы. Так один зимовник был назван в честь казака Мандрыки и стал впоследствии частью большого жилмассива Победа, второй – в честь казака Максима Дия, теперь это Диевка и еще несколько известных спальных районов города.

Новости Днепра про Теперь тут жилмассивы: где в Днепре находился казацкий зимовник, основанный раньше города

Впервые в документах поселение упоминается в 1755 году. Основателем его считается полковник Максим Дий, занявший участок неподалеку от Нового Кодака и поселивший на нем свою родню из Конотопа.  Екатеринослав был основан на берегу реки только в 1776 году, то есть зимовник казака Дия – поселение, которое старше Днепра.

На территории зимовника жители разводили скот, ловили рыбу, занимались огородом. Изначально в зимовнике было 3-4 хаты, но когда начали строить Екатеринослав, жители слободы Половицы, которая находилась как раз в центре города, разбрелись кто куда. Часть пошла к зимовнику Мандрыки, часть – к зимовнику Дия. В 1798 году поселение получило статус государственной казённой слободы. В 1803 году в Диевке появился небольшой храм, позже на его месте построили Крестовоздвиженскую церковь.

Новости Днепра про Теперь тут жилмассивы: где в Днепре находился казацкий зимовник, основанный раньше города

В 1895 году мимо слободы проложили рельсы. Тогда же провели перепись населения. Оказалось, что на поселке почти 1120 дворов, где проживает 6,3 тыс человек. Тут работали гранитные карьеры, были черепичные заводы. Со временем в Диевке открыли залежи гончарной глины. В начале прошлого века в Диевке уже было четыре школы, одна из которых железнодорожная, а вторая – церковно-приходская. В 1913 году тут была построена больница.

До 1926 года поселение считалось отдельным Диевским районом, входившим в Екатеринославский округ.

После 1947 года стала входить в состав Днепра.

Новости Днепра про Теперь тут жилмассивы: где в Днепре находился казацкий зимовник, основанный раньше города

Уже в 1970-х годах часть Диевки была застроена многоэтажными домами и Крестовоздвиженская церковь оказалась окружена высотками и дворами. Тут появились жилмассивы Парус, Красный Камень, Покровский, открылась станция метро. Со временем часть поселка Диевка получила новые названия, а вторая его часть своего имени не изменила.

фото: блог Артема Костюка

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Новости Днепра про Теперь тут жилмассивы: где в Днепре находился казацкий зимовник, основанный раньше городаУкраїнська Новости Днепра про Теперь тут жилмассивы: где в Днепре находился казацкий зимовник, основанный раньше городаРусский

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